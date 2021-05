Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević istaknuo je u utorak da je Zeleno-lijevoj koaliciji rodna ravnopravnost jedna od četiri temeljne političke vrijednosti, uz socijalnu pravdu, ekološku održivost i demokraciju.

"Mi to pokazujemo na svakom koraku, primjenjujemo to u praksi kad govorimo o temama rodne ravnopravnosti i u radu našeg saborskog kluba i do sada u radu našeg kluba u Gradskoj skupštini. Pokazujemo to u našim strankama i platformama, pokazujemo to na našim izbornim listama", rekao je Tomašević.

Na konferenciji za novinare ispred Gradske skupštine kazao je da su sve njihove izborne liste, od ulaska u politiku prije četiri godine, bile složene po "zip modelu".

Naveo je, naime, kako kod nekih stranaka, koje poštuju zakon i stavljaju podjednak broj muškaraca i žena na liste, ako žene budu na kraju tih lista, dolazi do disproporcije u njihovoj zastupljenosti u tijelima predstavničke vlasti kao što su Sabor i Gradska skupština.

"Mi te liste slažemo po 'zip modelu' upravo da bismo na kraju imali podjednak broj žena i muškaraca u predstavničkim tijelima, i to će sigurno tako biti i nakon ovih izbora", poručio je Tomašević, kandidat političkih platformi Možemo! i Zagreb je NAŠ! te stranaka Nove ljevice, Zelene alternative - ORaH i Za grad.

Saborska zastupnica Zeleno-lijeve koalicije Rada Borić najavila je kako ravnopravnost žene neće imati samo u Gradskoj skupštini već i u Gradskoj upravi te upravama poduzeća, gradskih ustanova, uključujući primjerice školske odbore.

Rodni ili rodno osjetljivi proračun

Rekla je kako im je važno vidjeti što gradski proračun daje ženama i zato zagovaraju "rodni proračun ili rodno osjetljivi proračun" koji imaju mnogi gradovi u Europi, a posebno im je uzor Beč.

"Doista ćemo se truditi u našem mandatu pokazati da je proračun i rodno osjetljiv i za žene, i za LGBT zajednicu, i za manjine, i za sve one za koje danas smatramo da su deprivilegirani u našem društvu", poručila je Borić.

Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je da će vrlo brzo primijeniti niz politika koje su važne za olakšavanje ulaska i zadržavanje žena na tržištu rada, a odnose se na širenje mreža vrtića i jaslica kao jedan od bitnih elemenata zadržavanja žena na tržištu rada.

Istaknula je i kako sudjelovanje djece u predškolskoj skrbi ima izuzetno pozitivan efekt na njihovo kasnije obrazovno postignuće, što je posebno važno gdje su djeca u obitelji koja su socijalno ugrožena. Najavila je i da će olakšati upis djece u vrtiće nezaposlenih roditelja, što je potrebno kako bi se majkama olakšalo traženje posla ili pohađanje obrazovne prekvalifikacije.