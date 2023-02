Svjetski je dan braka. Ali obećanje da će zauvijek dijeliti život, čini se, sve je teže ispuniti. Svaki treći brak završi razvodom, a i sklapa ih se sve manje.

Priprema za dobar i dugoročan brak traži se na zaručničkim tečajevima u crkvi. Na jednom je bila i ekipa Dnevnika Nove TV. Možemo li provesti ostatak života zajedno? Stotinjak mladih parova planira reći "da", pa su u nedjelju pohađali crkveni zaručnički tečaj.



Među njima su i Lea i Krsto. Zajedno od 18. godine, a sada će 10 godina veze okruniti brakom. "Mislimo da bi to bila kruna naše veze, a već je i vrijeme. Kao potvrda ljubavi", kazali su.



No sve je manje, primjećuju i oni, mladih ljudi koji su spremni na brak, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.



"Danas je to ipak malo drugačije, ljudi su svjesniji toga što žele, manje su spremni na kompromis. I brže živimo , drugačije živimo", smatra Lea. Statistika kaže da se sklapa 10 posto manje brakova nego prije 10 godina.

U krizi je i crkveni brak, no mnogi su, podsjeća župnik, morali otkazati zbog pandemije. "To mene toliko niti ne brine, meni je bitno da oni koji ulaze u katolički brak to rade dobro i koji su svjesni što čine. A čine zapravo nešto jako lijepo, odlučuju se biti jedan za drugoga cijeli život", rekao je župnik Borna Puškarić.

Bilo crkveni ili građanski, svaki treći brak završi razvodom u Hrvatskoj. Darko i Jasnica prkose statistici, njihov brak traje već 40 godina. "Ljudi nemaju razumijevanje više jedni za druge i to je to. Mislim sad na kraju ispadne da uvijek mislim isto što i ona i to je tajna našeg uspjeha", složni su Darko i Jasnica.

Nekima je tajna možda baš ostanak u izvanbračnoj zajednici, no psihologinja kaže - brak ima i prednosti. "Ipak učiniti taj još jedan službeni korak znači obznaniti svima pa i jedno drugom obećati. Svakako je bolje imati posao na neodređeno", kroz smijeh je kazala psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.



A da potraje, važno je prihvaćanje. "Nakon zaljubljenosti pogledati tu osobu drugi put, imati tu ljubav na drugi pogled pa onda imati zrelu ljubav koja ima dobre strane i mane", zaključila je Uvodić Vranić.

