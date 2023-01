Cijene vjenčanja iz dana u dan rastu. Crkva je poskupjela s 40 na 50 eura, a izdavanje vjenčanog lista s četiri na osam eura. To je tek početak.

Svadbene torte za 100 osoba, zbog jaja i maslaca, skuplje su za 30 posto. Pa im se cijena kreće od 300 do 450 eura. Uskoro bi i vjenčanice mogle biti skuplje. Koliko? Još se ne zna jer u idućim tjednima dobavljači šalju ponude za cijenu materijala, za koji se očekuje da će poskupjeti.

Zato je cijenu dekoracija i cvijeća, kažu organizatori, teško uopće i dogovoriti. Zbog ugrožene proizvodnje i transporta aranžmani se naručuju tek tjedan prije velikog dana. Muke po sve skupljim vjenčanjima istražio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Hrana i piće poskupljuju iz dana u dan

Buduća mladenka Nika Levak uskoro će pred oltar. Stres sam za sebe još je veći kad četiri mjeseca prije vjenčanja iz restorana kažu - cijena više nije ona po kojoj ste se dogovorili.

"Ja sad njih pitam: 'Dobro, ako je to bilo 80 eura, koliko će biti?', a oni odgovaraju: 'Pa do 90 eura maksimalno.' Rekoh: 'Dobro, ajde, pristajemo na to.' Za nekih tjedan dana, malo više, oni meni šalju mail da cijena s kolačima i svime iznosi 120 i više eura po osobi i ja odustajem", navodi.

Pristala je na ponudu od 80 eura u drugom restoranu, a to je, navode ugostitelji, novi prosjek. Godinu prije stolice su se ugovarale po 65-70 eura. No hrana i piće iz dana u dan poskupljuju, pa je novi trend da se dvorana rezervira bez fiksne cijene.

"Mi upite koje dobivamo za recimo 2024., 2025., nažalost, ne možemo poslati ponudu jer je još uvijek velika neizvjesnost, makar se prema nekim pokazateljima ta inflacija smiruje, ali je još uvijek aktualna. Kad gledam našu branšu, mi smo korigirali cijene ovisno o tipu događanja negdje od 10 do 15 posto", kazao je Jurica Protić iz Nezavisne udruge ugostitelja.

Najam vjenčanica i šivanje odijela

Cijene najma vjenčanica i šivanja odijela bit će jasnije tek za koji tjedan kad dobavljači pošalju ponude za cijene materijala. Ako prevrtimo film malo dalje - razlika je drastična.

"Evo, na mom primjeru, ja sam se ženio prije pet godina. Tada sam svečani prsluk i kravatu platio 100 eura, danas su isti prsluk i ista kravata u istom dućanu 165 eura", navodi Goleš.

Ni glazba nije jeftina. Kome je prosječan bend od 2000 eura preskup, jeftinija varijanta - više nije jeftina.

"Za bendove moram reći da je cijena ostala ista prema našim iskustvima, veća povećanja cijena osjećaju se kod DJ-eva zato što je najvjerojatnije i potražnja za DJ-evima veća", rekla je organizatorica vjenčanja Iva Kraljević.

Tu su i usluge fotografa lani prosječno od 500 do 1000 eura. "Cijene su već nekoliko godina podjednake, s tim da tu treba neku ogradu staviti jer su prošle godine cijene repromaterijala skočile 10 do 20 posto, a mi smo sada u vremenu sajmova i ugovaranja poslova pa cijene možda i budu nešto više", kazao je Goran Grgić iz Sekcije fotografa u HOK-u.

Novac najbolji poklon

I kad se sve zbroji, gost na vjenčanju mladence će teško izaći manje od 100 eura. Pokloni su svakakvi pa se mnogi boje da će završiti u minusu. Upravo gosti navode kako je novac najbolji poklon - 200, 300 ili 500 eura.

I tako su vjenčanja sve više "koliko para, toliko muzike", a sve manje "ljubav nema cijenu".

