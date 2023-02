Vlasnik tvornice za preradu ribe u benkovačkoj poslovnoj zoni nedostatku radne snage doskočio je uvozom radnika s Filipina. A smjestio ih u ilegalno kontejnersko naselje. I nisu ondje samo radnici, već i djeca rođena u Lijepoj našoj.

U tvornici za preradu ribe rade, a svega par koraka dalje - žive. Jedna Nepalka u Hrvatskoj je deset mjeseci. Zarađuje, kaže, 600 eura mjesečno. Danas ne radi, ali ima onih koji su upravo odradili smjenu. Rade i dva Filipinca koji tamo rade i žive. Ukupno ih je 78! Iz Nepala, Sjeverne Makedonije, s Filipina. Svi imaju dozvole za rad u Hrvatskoj.

Chavez Ruel s Filipina kaže da je zadovoljan i da je sve u redu. Ali, ono što možda strani radnici ne znaju, jest činjenica da žive u ilegalnom naselju koje, više manje, sliči na auto-kampove koje viđamo uz obalu. Samo što je lokacija ovih kućica poslovno-industrijska zona Šopot kraj Benkovca. Po troje ih je, ili četvero u kućici.

"Kod montažnih kuća, vi trebate zatražiti dozvolu od urbanizma, ali ovdje ne treba. Ja na vlastitom zemljištu, na vlasništvu firme, mogu staviti što hoću, jel me razumijete? Spojeno je i na kanalizaciju i na pročišćivač", za Dnevnik Nove TV je rekao otac vlasnika tvornice Josip Žuvela.

A onda se prebacuje na ono što poduzetnike u Hrvatskoj muči posljednjih godina. "Zašto ne napravite reportažu da je sramota da smo mi potjerali ljude van Hrvatske, da mi nemamo dovoljno radne snage", pita Žuvela.

I on i sin tvrde: iako ih Zakon o radu ne obvezuje da preuzmu brigu o smještaju i prehrani radnika, oni to čine. Dodaju i da radnicima plaćaju zdravstveno osiguranje, prevoze ih do liječnika, trgovine i vode na izlete. I da im ništa ne nedostaje.

"Odvodne cijevi po podu, a na terenu 25 mobilnih kućica. Čula sam se s vlasnikom tvornice, kaže da ga je na ovaj potez zapravo natjerala država. Jer, posao mu je, tvrdi, rastao, a radnike u Hrvatskoj nije mogao naći. Došli su Filipinci, pa nije mogao naći smještaj za njih, pa je napravio ovo. No, svjestan je da se u industrijskoj zoni ne smije živjeti, pa će ih, poručuje kroz 20-ak dana preseliti u Benkovac", objavila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić na svom Twitteru.

Kako je moguće da je uopće u zoni koja nije namijenjena za stanovanje niknulo stambeno naselje? "Kad smo do te informacije došli, uputili smo komunalnog redara koji je utvrdio stanje i dao pravorijek, i upute gospodinu Žuveli da je to apsolutno nelegalno i neprihvatljivo u poslovnoj zoni Šopot", istaknuo je gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić.

O slučaju, kaže, nije obavještavao državne institucije, sve je ostalo na lokalnoj razini. I obećanju vlasnika tvornice da će uskoro za strane radnike pronaći legalan smještaj.

Više o ilegalnom kontejnerskom naselju pogledajte u videu.

