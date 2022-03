Kada se govori o izgradnji kuće Hrvati se najčešće odlučuju za tradicionalnu gradnju, no kada se uspoređuje cjenovno, ali i vremenski, montažne kuće postaju sve prihvatljivije. Zašto je tome tako, ali i što je bolje graditi, montažnu ili tradicionalnu kuću istražila je ekipa Informera.

Jedan od najvažnijih projekata mladih obitelji je stvaranje vlastitoga doma. No ako se pri tome odlučite na izgradnju kuće, od ideje do realizacije može proći i do nekoliko godina. Prije no što se započne s cijelim procesom morate znati da od siječnja 2021. vrijede nova pravila u vezi izgradnje bilo da je riječ o montažnoj ili tradicionalnoj kući.

"Sve nove zgrade, privatne ili javne moraju biti građene po principu zgrada gotovo nulte energije. To znači da kuća mora biti dobro toplinski izolirana, da mora imati sjajne prozore, da mora brtviti i da je proizvodnja energije za grijanje i hlađenje na neki prirodan način", rekla je tim povodom arhitektica Tanja Herr.

Kako se cijeli proces izgradnje ne bi vremenski odužio i stvorio dodatne troškove sve se više građana odlučuje za izgradnju montažne kuće.

"Istaknut ćemo za početak brzinu gradnje, što znači da se naši objekti montiraju kroz jedan do dva dana. Daljnji proces radova na gradilištu traje petnaest do dvadeset dana, a uz dobro organizaciju u objekt je moguće useliti već u roku od dva mjeseca od samog početka naših radova", ističe projektant montažnih kuća Elis Hajdarovac.

No ključ uspjeha u tako brzoj izgradnji montažne kuće je u proizvodnji, otkriva Hajdarovac. Naime, dio posla radi se u proizvodnji, a dio na terenu, što omogućuje izradu montažnih kuća u svim vremenskim uvjetima i u bilo koje doba dana, tvrdi.

Montažne kuće značajno su jeftinije

Hrvati su do nedavno imali podijeljeno mišljenje o samonosivoj gradnji, stoga smo odlučili usporediti cijene izgradnje montažne i tradicionalne kuće. Montažne kuće u prosjeku koštaju oko 600 eura po kvadratu, dok tradicionalne u prosjeku koštaju 1100 po m2. Pritom napominjemo da se te cijene ne odnose na cijenu zemljišta ili dodatne površine, kao ni na unutrašnje uređenje prostora.

"Temelj i krov su najskuplji dijelovi kuće. Ako imate prizemnicu onda ona najviše košta. Danas mi je jedan kolega građevinar rekao - 1100 eura po kvadratu za tradicionalnu kuću, ali ako imate samo još jednu etažu dozidanu, to već pada na nekakvih 700 do 800 eura po kvadratu", ističe Herr.

Sukladno načinu izgradnje kuće ovisit će i toplinska energija. Herr ističe kako kod montažnih kućica toplinsku izolaciju podebljava drvena ili čelična montažna konstrukcija.

"Imate vanjsku debelu ovojnicu koja štiti od atmosferilija i unutarnju završnu oblogu. Kod tih kuća dok grijete, ta toplina se unutar prostora zadržava, ali dok ne grijete onda se ona ohladi. Kod masivne gradnje ili monolitne gradnje, a pod time mislim i na zidanu, imate opeke koje u sebi osim šupljine i debljine još sadrže dodatnu toplinsku izolaciju i tu imate još dodatni plus akumulacije topline".

Ipak, preporučljive su za izgradnju u toplijim krajevima, ali i na lokacijama koje su podložne podrhtavanjima tla.

"Montažne kuće spadaju u objekte s laganom nosivom konstrukcijom. Drvo je glavni konstruktivni materijal i takve kuće posjeduju puno manju masu u odnosu na tradicionalne masivne konstrukcije kakve se kod nas najčešće grade.

Samim time to sa sobom nosi posljedicu da su takvi objekti puno otporniji na potres u odnosu na tradicionalne sustave i oni su jako dobri za primjenu u potresom pogođenim područjima, kao i za obnovu nakon potresa koji je nas zadesio", ističe Hajdarovac.

Niža cijena izgradnje, energetska učinkovitost, ali i potresna otpornost postaju ključni faktori kod naročito mladih obitelji, stoga ćemo ovaj članak zaključiti s razrješenjem dileme - montažna ili tradicionalna kuća?

"Drvene montažne kuće danas su vrlo kvalitetne, pristupačne, brzo se izgrade. Pitanje je samo onog mentalnog pristupa kada kažete drveno, montažno, je li to ono skromnije pa ne trajnije? Nije istina! Isto tako nije istina niti da kuća od armiranog betona neće izgorjeti, ali će izgorjeti sve u njoj. Dakle, u požaru su i te kuće sigurne, drvene kuće kao i sve više trendi kuće od slame", zaključuje arhitektica Tanja Herr.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!