Od pučinskih otoka do Savudrije, utvrđen je popis 32 nekretnine od strateškog značaja uz pomoć kojih država želi ostvariti financijsku korist.

Među njima je i zapušteno lječilište na Makarskoj rivijeri na čijem mjestu ministar državne imovine vidi hotel, a ministrica kulture ga štiti kao izvanredno kulturno dobro.

Napušteno lječilište Krvavica našlo se među državnim nekretninama - od strateškog značaja. I ostale nekretnine mahom na obali. Od Jurjeve luke na Lastovu, otoka Smokvice u šibenskom arhipelagu, do turističke zone Privlaka u zadarskoj županiji.

Na Kvarneru država želi komercijalizirati HŽ-ov neboder u Rijeci, a najviše strateških projekata nalazi se u okolici Pule.

"To su upravo one nekretnine od čije se uporabe, korištenja i raspolaganja očekuje značajna financijska gospodarska razvojna i društvena korist", rekao je Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić 16.01.2025.

Jedinstveni objekt Rikarda Marasovića iz početka šezdesetih prepušten je propadanju.

"Od rata tako stoji. Tribalo bi nešto da se uredi, a ne ovako da stoji", rekao je Pero iz Krvavica.

"Iskreno, bilo koje rješenje bi mi bilo prihvatljivo", rekao je Vladimir iz Makarske.

Izazov za buduće investitore bit će ograničen broj soba koje zbog zaštite nije moguće mijenjati, ali i stanari sa stečenim pravima koji u obližnjem objektu, koji je spojen mostom, žive već godinama.

Kompleks je na listi zaštićenih kulturnih dobara gdje se navodi kako je u pitanju lječilišna arhitektura relevantna u međunarodnom kontekstu. Istovremeno, prema objavljenom, Vlada na ovom mjestu predviđa hotel kapaciteta 30 kreveta.

Za struku dvojbe nema.

"Zamislite da je netko smislio prostor koji je za djecu koja boluju od plućnih problema i napravi ga odignutog od terena. Napravi ga tako da je kao filter za zrak, koji prolazi kroz to sve zajedno. S puno zasjenjenih prostora, puno prostora za igru, trčanje, kretanje po tim spiralnim rampama. To je apsolutno genijalna arhitektura, to je nešto definitivno što trebamo čuvat", rekao je arhitekt Dinko Peračić.

Iako djelomično devastiran, objekt i danas obilaze zainteresirani.

"Europski i svjetski je to interesantan projekt, di bi se mogli uključit neki umjetnici, neki arhitekti", rekao je Damir.

"Dalmacija treba mjesta gdje bi se djeca mogla oporavljati od zdravstvenih i respiratornih bolesti. Tako da možda treba u tom smjeru dodatnu podršku dati nekom privatnom investitoru", rekla je Marina iz Ukrajine.

"Ako je već arhitektonski zaštićen, a u koju svrhu da li u turističku ili nekakvu mislim da bi treba ostat ovakav kakav je", rekao je Prvenko iz Makarske.

Ali bi bila prava šteta da se i dalje prepusti - propadanju.

Pročitajte i ovo glas potrošača ANKETA Hoćete li sudjelovati u novom bojkotu?

Pročitajte i ovo "Veže nas zajedništvo" Sprema se novi bojkot trgovina, objavili su i kad: "Idemo još jače, trgovački lanci nam pokazuju srednji prst"

Pročitajte i ovo Neće se štedjeti Milanovićev ured na Pantovčaku potrošit će ogroman iznos: Posebno zanimanje izazvala je stavka od 200 tisuća eura