Hrana nikad skuplja, cijene otišle u nebo, a rastu i troškovi poljoprivrednicima. U svemu postoji i jedan apsurd

Najveći utjecaj na galopirajuću inflaciju, kaže struka, nedvojbeno ima cijena hrane. A ona je - nikad veća. Cijene su otišle u nebo.

Danica iz Osijeka kaže da je poskupjelo sve. "Od paprike, paradajza, povrće je najskuplje, više nego meso." Tijekom ljeta je teško i očekivati da će cijene ići dolje. Pravilo je to ponude i potražnje jer danas Hrvatska treba hrane za dodatnih milijun ljudi na dan.

Igor Mikulić iz Hrvatske gospodarske komore kaže kako naš turizam guta sve. "Hoteli imaju izuzetno veliku potrošnju i u toj velikoj potrošnji zapravo malo se priča o nekim cijenama", napominje.

Pročitajte i ovo Rasporedili ih u 21 zatvor Malenica ekskluzivno u Dnevniku Nove TV: Navijači kojima se prijetilo su premješteni. "Tražili su nas podatke za 47 hrvatskih državljana..."

Ipak, na osječkoj tržnici cijene su još uvijek manje nego u Zagrebu, Splitu ili Rijeci. Ovdje se hrana i proizvodi pa nema troška transporta, ali ni bezobrazno velike marže trgovca. U Slavoniji je hrana domaća, ali i prodavačice na tržnici, na suvremen način, prate trendove.

"Na mobitelu imamo 2021. i 2022. Uglavnom je breskva bila oko 15 kuna. To je tu negdje", kaže Milica Jakobović iz OPG-a Sarvaš.

No, ukupno u cijeloj Hrvatskoj cijene rastu. U odnosu na prošlu godinu najviše su porasle cijene jaja i to za gotovo 50 %. Slijedi cijena svinje koja je veća za 36 % te voća za oko 25 %. Stoka i perad skuplja su za više od 23 %, a skočila je i cijena povrća i to za 11,5 %.

Hrana nikad skuplja - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Edita, koja uzgaja povrće, objašnjava zašto je to tako i zbraja koliko je ove godine više platila samo ambalažu za svoju salatu. "To je 565, podijeljeno s 50, to je 11,30, a prošle godine je bilo 6,25. To je gotovo duplo za plitice. Pa nije duplo ali, 'ajmo reći za 85 % pa ti to vidi", kaže.

Na cijenu voća i povrća utječe nekoliko čimbenika. To su energenti, cijena repromaterijala, cijena zaštitnih sredstava, rezervnih dijelova za strojeve. A sve je to ovih godina, za proizvođače, išlo gore.

I sjeme i gnojivo i plitice i voda i struja. "Gnojivo. To je najveća stavka", objašnjava Milica iz OPG-a. A radna snaga? "Naravno. 6 eura. Gledamo što više obiteljski, ali kad ih nađeš, onda je 6 eura na sat", otkiva.

Samo su žitarice jeftinije za čak 40 % nego prošle godine. Ne i kruh. Već samo žitarice. To naše poljoprivrednike baca u očaj, ali reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić našao je odgovor i na taj apsurd.

Igor Mikulić iz HGK-a kaže kako Hrvatska sa svojom proizvodnjom "ne može utjecati na te cijene jer se one formiraju na svjetskoj, odnosno europskoj razini".

Premali smo i ovisimo o drugima. A krajnje je vrijeme i da Hrvatska konačno otvori oči i shvati važnost samodostatnosti. Jer potencijala za to - imamo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.