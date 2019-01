Ministar gospodarstva Darko Horvat u nedjelju je u Krapini novinarima izjavio da s nekoliko partnera traju intenzivni razgovori o brodogradilištu Uljanik, o čemu će hrvatska javnosti informacije dobiti zaključno s 18. siječnjem, a hoće li razgovori rezultirati financijskom ponudom, znat će se do 25. siječnja.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji je u Krapini bio gost na godišnjoj skupštini Županijske udruge uzgajivača konja, upitan o pregovorima s potencijalnim ulagačima u brodogradilište Uljanik, rekao je da u ovom trenutku na stolu još nema niti jedne ponude, ali da je otvoren „data room“ te da dva „ozbiljna partnera snimaju stanje i situaciju“.

„Imat ćemo kroz tjedan ulazak još jednog ozbiljnog partnera. U ovom se trenutku nastavlja komunikacija sa svima koje mi vidimo kao potencijalnog partnera za kojeg smo sigurni da financijski teret takve ponude kakvu će možda jednog dana dati i mogu iznjedriti i sprovesti u djelo“, kazao je ministar Horvat.

Dodao je da više neće izlaziti u javnost s imenima tih partnera, ali će zaključno s 18. siječnjem izaći pred hrvatsku javnost s „presjekom slike i dinamike svih tih naših razgovora“.

Hoće li razgovori rezultirati konkretnom financijskom ponudom, Horvat je rekao da će biti poznato do zaključno 25. siječnja.

„Mi u zadnjih tri mjeseca u svim svojim kontaktima, koji su vrlo intenzivni i koje ćemo nastaviti i nakon 18. siječnja, nastojimo sagledati sve aspekte i stanja u brodogradilištima i u Rijeci i u Puli, ali isto tako interesa da se s relativno velikom participacijom gotovog novca uđe i državi pomogne u fazi restrukturiranja“, rekao je Horvat te ponovio da „država niti će, a niti smije, sama u proces restrukturiranja“.

„Sve one koje žele da brodogradnja doživi kontinuitet i u Puli i u Rijeci, a to mislim i prozivam one dionike i lokalne i regionalne samouprave koji u ovom trenutku mudro šute, ali doma sjede i ničim ne doprinose tome da se takvi strateški partneri događaju ili u konačnici dogode, pozivam da budu dionik ovog procesa, da imamo konsenzus u pronalasku partnera i rješenja na koji način ući u proces restrukturiranja i da što je više radnih mjesta spasimo“, poručio je ministar gospodarstva dodavši da se to više neće raditi razvojem brodogradnje „isključivo na teret hrvatskih poreznih obveznika, već na tržnoj osnovi, gdje onda određenim subvencijama država takvu tržnu osnovu može potpomagati“.

Horvat je na kraju rekao da će Vlada pomoći kompanijama koje su zapale u određene probleme, ali ne bezuvjetno.

„Bez jasnog restrukturiranja, bez jasne perspektive, mislim da je suludo trošiti novac poreznih obveznika i državni proračun u one firme koje nemaju perspektivu, nemaju tržište ili nemaju perspektive imati kvalitetan proizvod s kojim će jednog dana izaći na tržište“, zaključio je ministar gospodarstva. (Hina)