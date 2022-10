Akcijski triler "Canary Black", u kojemu glavnu ulogu ima slavna Kate Beckinsale, počinje se snimati u Zagrebu, koji će u tom visokobudžetnom filmu glumiti sam sebe. Rovinj će glumiti Tokio.

U Zagrebu počinje snimanje filma u kojem glavnu ulogu igra slavna američka glumica Kate Beckinsale.

Akcijski triler "Canary Black" trebao se snimati u Pragu, no kako je to propalo, tražile su se najsličnije lokacije. "Nije bilo puno opcija, razmatrali smo Grčku, Tursku, Srbiju, no odabrali smo Hrvatsku", kazao je producent Carsten H. W. Lorenz, koji je otkrio da će se film snimati i u Rovinju koji će "glumiti" Tokio.

Lorenz se unaprijed ispričao što će za pojedine scene, poput automobilskih potjera, morati blokirati promet.

"Puno je priprema i sigurnosnih mjera potrebno kada se snimaju akcijske scene, moramo se pobrinuti za svaki detalj, ni pas ne smije utrčati na set jer je to preopasno", rekao je.

Ako je suditi po dozvoli koju je Grad dao produkcijskoj kući za korištenje javnih površina, snimanje će trajati sve do kraja siječnja 2023. godine. Do tada, građani mogu očekivati povremena zatvaranja prometnica i probleme s prijevozom na nizu gradskih prometnica.

Već ove subote, 22. listopada, doći će do promjene na autobusnoj liniji 150, izvijestili su iz ZET-a. "Od 7 do 19 sati linija će prometovati skraćeno na relaciji Garaža Tuškanac - Ilirski trg, zbog snimanja filma i zabrane prometa u Radićevoj ulici". Građane su zamolili za razumijevanje.

Cijeli popis gradskih ulica i javnih površina na kojima će do 31. siječnja se snimati film pogledajte >>OVDJE.

Grad Zagreb će za uslugu dodjele lokacija za snimanje dobiti naknadu u iznosu od 103.000,00 kuna, odnosno 13.670,45 EUR-a, priopćeno je.