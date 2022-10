U četvrtak od 9 do 19 sati promet je zatvorena Frankopanska ulica na dijelu od Ilice do Dalmatinske ulice.

Zbog sanacije posljedica potresa, u četvrtak će od devet do 19 sati za promet biti zatvorena Frankopanska ulica na dijelu od Ilice do Dalmatinske ulice, a bit će obustavljen i tramvajski promet Frankopanskom i Savskom do Vodnikove, priopćeno je u srijedu iz Grada Zagreba i ZET-a.

Kažu da se Frankopanska za promet zatvara zbog potrebe betoniranja i podizanja tereta autodizalicom.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će: Ilica - Kačićeva - Prilaz Gjure Deželića - Frankopanska ulica.

Također, iz ZET-a najavljuju da će biti obustavljen i tramvajski promet Frankopanskom i Savskom do Vodnikove. Tramvajske linije 12 i 13 prometovat će u oba smjera obilazno preko Glavnog kolodvora, a linije 14 i 17 preko Ulice Republike Austrije.

Trasa tramvajske linije 12 bit će: Ljubljanica - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubrava.

Linije 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg.

Trasa tramvajske linije 14 bit će: Savski most - Savska - Jukićeva - Ulica Republike Austrije - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Mihaljevac, a linije 17: Prečko - Savska - Jukićeva - Ulica Republike Austrije - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Borongaj.

Iz Grada Zagreba također najavljuju i da će zbog izvođenja radova na sanaciji komunalne infrastrukture, Ulica Sutinska vrela kod kućnog broja sedam u četvrtak od 9 do 13 sati biti zatvorena za sav promet.

Normaliziran promet u zapadnom dijelu Zagreba, tramvaji i autobusi voze normalno

Teškoće u Zagrebu: Zbog problema s curenjem plina na benzinskoj postaji privremeno bio obustavljen promet dijelom Zagrebačke avenije

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Sutinska vrela - Prigornica ulica - Aleja Bologne - Aleja seljačke bune - Sutinska vrela.

Sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.