Zbog izvođenja radova bit će za sav promet privremeno zatvoren Most slobode. Iz Grada mole građane za strpljenje.

Zbog izvođenja radova varenja spoja prijelaznih naprava i betoniranja Most slobode, od petka 19. 08. 2022. godine od 20:00 do ponedjeljka 22. 08. 2022. godine do 04:00, te od petka 26. 08. 2022. godine od 20:00 do ponedjeljka 29. 08. 2022. godine do 04:00 bit će zatvoren za sav promet, nadalje u navedenom vremenu odvijati će se i radovi revitalizacije vrelovodne mreže na Av. V. Holjevca sjeverno od raskrižja sa Av. Dubrovnik.

Za sav promet će se zatvoriti istočni kolnik (od petka 19. 08. 2022. godine od 20:00 do ponedjeljka 22. 08. 2022. godine do 04:00), odnosno zapadni kolnik (od petka 26. 08. 2022. godine od 20:00 do ponedjeljka 29. 08. 2022. godine do 04:00) na dijelu od Av. Dubrovnik do ulice J. Knifera, objavili su na stranicama Grada Zagreba.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno.

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno.

Prilikom predmetnih radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na zapadnoj strani mosta. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.