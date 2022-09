Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Hrvatske Armin Hodžić reagirao je na najnovije izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

''Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponovno je krenuo u reviziju i negaciju genocida u Srebrenici vrijeđajući spomen na sve žrtve genocida u Srebrenici i uznemiravajući njihove obitelji'', upozorio je predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Hrvatske Armin Hodžić.



''Nažalost, od Zorana Milanovića više to nije iznenađenje jer smo naviknuti na njegove proruske i prosrpske stavove vezano uz genocid u Srebrenici. Namjerno naglašavamo da danas jedino Rusija i Srbija negiraju genocid u Srebrenici, dok se sav civiliziran svijet, kojemu očigledno Milanović ne pripada, odnosi prema žrtvama genocida s poštovanjem. Dakako, efekt je ovo Milanovićevih “drugarskih” odnosa s Miloradom Dodikom i njegovih posjeta Laktašima'', istaknuo je Hodžić.



Podsjetio je i da je ''Milanović tijekom predsjedničke kampanje napadao Kolindu Grabar Kitarović zbog ''društva'' u kojem se kreće da bi se on nedugo nakon toga družio s Viktorom Orbanom i Dodikom''.



''Nezabilježeno je u povijesti hrvatske države da predsjednik države ili bilo koji visokopozicionirani dužnosnik negira genocid u Srebrenici te smo time ušli u novo razdoblje obilježeno Milanovićevim divljaštvom jer svatko tko je ikada bio u Srebrenici zna razmjere najtežeg zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata''.



''Zoran Milanović stao je rame uz rame s Aleksandrom Vučićem, Miloradom Dodikom, Ivicom Dačićem i nizom drugih negatora genocida. On je svoje društvo izabrao, a na građanima Republike Hrvatske je da idući put izaberu barem civiliziranog predsjednika jer stavovi aktualnog predsjednika ne pripadaju civiliziranom svijetu'', zaključio je Hodžić.