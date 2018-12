Hoće li mjere opreza, koje je zadarski Općinski sud izrekao Darku Kovačeviću Daruvarcu, biti ukinute zbog banalnog propusta suda?

Mjere opreza, koje je zadarski Općinski sud 14 prosinca izrekao Darku Kovačeviću zvanom Daruvarac, mogle bi biti proglašene nezakonitima i kao takve bi mogle biti ukinute.

Riječ je o mjerama zabrane približavanja obitelji pretučene Lorene Gurlice, zabrane napuštanja Zadra te oduzimanja putovnice i osobne iskaznice.

Problem je u tome što je izvanraspravno vijeće svoju odluku o mjerama opreza donio nakon 13 sati, dok je Daruvarčev pritvor istekao nekoliko sati ranije, nešto poslije 10 sati, u koliko je i bio uhićen šest mjeseci ranije, piše portal Zadarski.hr.

Činjenice da donose mjeru opreza, što je zapravo supstitut za istražni zatvor, i to nakon što isteka zakonskog roka za istražni zatvor, bili su itekako svjesni i sami suci, ali su je ipak donijeli kako bi Daruvarca na slobodi koliko toliko zadržali pod mjerama nadzora.

Žalbu na sudsku odluku o mjerama opreza podnio je Andrej Korljan, dojučerašnji Kovačevićev odvjetnik.

O potvrđivanju ili ukidanju mjera opreza odlučuje Županijski sud, koji bi to trebao napraviti u hitnom roku, no u slučaju prekoračenja nema sankcija, pa teoretski to može učiniti tek nakon 9. siječnja, za kada je sutkinja Mitra Meštrović zakazala nastavak suđenju Daruvarcu za nanošenje teških ozljeda i prijetnju smrću 18-godišnjoj Loreni.

Ukoliko dođe do ukidanja mjere opreza Daruvarac bi bez ikakve zabrane mogao pristupiti žrtvi i njenoj obitelji, odnosno mogao bi se slobodno kretati i nesmetano napustiti Hrvatsku. Mogao bi, primjerice, otići u BiH gdje je inače rođen, i tako izbjeći nadzor hrvatskog pravosuđa i odgovornost za premlaćivanje.

Drugim riječima, ako se Daruvarac u ovom trenutku, dok su izdane mjere premda najvjerojatnije nezakonite još uvijek na snazi, približi oštećenici ili njenoj obitelj, ili napusti Hrvatsku, ne bi snosio nikakve sankcije. Nove mjere bi mu se mogle izreći jedino u slučaju da ponovi prijetnje prema žrtvi ili njenoj obitelji, piše Zadarski.hr.