Na današnjoj sjednici Vlada bi trebala odlučiti što će biti s Uljanik grupom, odnosno hoće li dati još novca za spas brodogradnje. Sjednica Vlade pomaknuta je s 10 na 11 sati.

10:30 Pola sata prije početka sjednice, na stranicama Vlade, objavljen je dnevni red, a na njemu nema ništa o brodogradnji.

10:17 Ministar zdravstva Milan Kujudžić imao je "zanimljivu" komunikaciju s novinarima uoči sjednice Vlade. Na pitanje o brodogradnji, odnosno o odluci Vlade, rekao je: "Ajde da vas nešto naučim.....kada donosimo stavove? Stavove stvaramo kada vidimo premise. Premise morate imati da bi donijeli konkluziju", rekao je.

10:16 Ministar uprave Lovro Kuščević dao je naslutiti odluku Vlade. "Očekujem da će ta odluka biti najbolja za hrvatski proračun. Ja sam sklon da se zaštiti proračun. Imamo slučajeva dobrih stečajeva s preustrojem“, rekao je znakovito ministar i dodao kako podržava akciju DORH-a.

Premijer Andrej Plenković u srijedu nije odgovorio na pitanje novinara hoće li u četvrtak Vlada odlučiti o sudbini Uljanika, kazavši tek "vidjet ćete sutra".

Vlada mora odlučiti hoće li sudjelovati u restrukturiranju Uljanika s Tomislavom Debeljakom ili će tu ponudu odbiti i prepustiti sudbinu brodogradnje stečajnim upraviteljima.

Sjednica Vlade pomaknuta je s 10 na 11 sati, a vjerojatno nije slučajno da je za 11 sati zakazano ročište na riječkom Trgovačkom sudu na kojem će biti donesena odluka o stečaju 3.maja.

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu kako je Ministarstvo financija Vladi dalo sve potrebne brojke u vezi s Uljanikom i efekte na javne financije, a vidjet će se hoće li Vlada sutra donijeti odluku.

Upitan prije ulaska u Banske dvore je li u četvrtak "dan D" za Uljanik, Marić je rekao da bi mogao biti što se tiče sudskih procedura, i to vezano za 3. maj, a što se tiče Vlade, "to će se to još vidjeti".

Vlada o sudbini brodogradnje odlučuje dva dana nakon uhićenja 12 bivših direktora i članova Uprave Uljanika.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu se sastala s predstavnicima Sindikata Uljanika, a oni su od nje dobili "punu podršku".

"Vlada je odavno upoznata s brojkama, samo je pitanje da netko donese konačnu odluku. U četvrtak je na Trgovačkom sudu u Rijeci rasprava o tome treba li 3. maj u stečaj ili ne, a jedini način da ne ide u stečaj jest tako da Vlada donese odluku", rekao je nakon sastanka Boris Cerovac, predsjednik Štrajkaškog odbora i Jadranskog sindikata.

Podsjetimo, od 2010. do 2018. godine za Uljanik grupu izdano je 7,5 milijardi kuna jamstava. U listopadu prošle godine bilo je aktivno još 4,2 milijarde kuna jamstava, od čega je plaćena 3,1 milijarda. U najgorem slučaju, porezni obveznici mogli bi platiti još milijardu kuna jamstava.