Prvi osumnjičenici, uhićeni u akciji Uljanik stigli su oko 9 sati u riječki DORH na ispitivanje. Zbog nedostatka prostorija, neki se ispituju u Općinskom državnom odvjetništvu umjesto na Županijskom državnom odvjetništvu.

10:32 U zgradu riječkog DORH-a stigao je na ispitivanje Gianni Rosanda, bivši predsjednik Uprave Uljanika.

10:22 Odvjetnik Giannija Rosande, Anto Nobilo izjavio je kako će se njegov klijent braniti šutnjom.

10:17 Silvan Kranjc završio je s ispitivanjem, nije iznosio obranu, branio se šutnjom.

10:16 U riječkom DORH-u s ispitan je Zdravko Pliško.

10:15 Zbog nedostatka prostorija, Domagoj Klarić stigao je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci.

U riječki DORH su na ispitivanje stigli: Zdravko Pliško, Veljko Grbac, Silvan Kranjc i Anton Brajković.

Slučajni prolaznik uzviknuo je prema Brajkoviću, koji je ulazio u DORH: "Lopove, lopove", javila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Zdravko Pliško bio je od 2013. do 2014. predsjednik Uprave 3. maja. Veljko Grbac bio je član Uprave Uljanika u Rossandinu mandatu, od 2013. do 2018. godine. Silvan Kranjc do lani je bio direktor tvrtke Uljanik brodogradilište, kao i član Uprave od 2001. do 2013. godine. Anton Brajković od 2006. do 2013. bio je predsjednik Uprave Uljanika.

Nakon ispitivanja državno odvjetništvo u Rijeci odlučit će hoće li protiv 12 uhićenih pokrenuti istragu i od suca istrage riječkog Županijskog suda zatražiti istražni zatvor.

Uhićene u akciji Uljanik policija sumnjiči za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i jednu subvencijsku prijevaru kojima je počinjena materijalna šteta veća od 1,2 milijarde kuna, izvijestio je MUP u utorak poslijepodne.

U akciji Uljanik privedeni su, među ostalima, bivši predsjednik uprave Gianni Rossanda, njegov prethodnik Anton Brajković, članovi bivše uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, predsjednik Uprave 3. maja Maksimilijan Percan, bivši direktori riječkog brodogradilišta i drugi direktori Uljanikovih društava te Dragutin Pavletić i Darko Šorc iz Uljanik Plovidbe. (M.T./Hina)