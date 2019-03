Uhićeno je 12 bivših članova Uprave, direktora i menadžera Uljanika i 3.maja. No, tko su političari koji su trebali nadgledati trošenje novca?! To su definitivno ministri gospodarstva i financija, a više o tome tko snosi odgovornost za katastrofalnu situaciju s brodogradilištima znaju Mislav Bago i Sabina Tandara Knezović.

Od 2010. do 2018. godine za Uljanik grupu izdano je 7 i pol milijardi kuna jamstava.

Rekorder je definitivno Vlada Zorana Milanovića.

U vrijeme HNS-ova Ivana Vrdoljaka izdano je nevjerojatnih dvije milijarde i 700 milijuna kuna. I upravo je on u suradnji s SDP-ovim ministrom financija Borisom Lalovcem trebao nadgledati trošenje novca.

Vlada Tihomira Oreškovića uspjela je u kratkom roku od devet mjeseci dati suglasnost za izdavanje oko milijardu kuna jamstava.

Najodgovorniji za praćenje novca bili su MOST-ov ministar gospodarstva Tomislav Panenić u suradnji s ministrom financija Zdravkom Marićem.

A Vlada Andreja Plenkovića izdala je oko 720 milijuna kuna jamstava u vrijeme Martine Dalić u funkciji ministrice gospodarstva, koja je trebala sve nadzirati u suradnji s ministrom Marićem, čelnim čovjekom državnih financija.

U listopadu prošle godine bilo je aktivno još 4 milijarde i 200 milijuna kuna jamstava. Od toga je plaćeno 3 milijarde i 100 milijuna kuna. U najgorem slučaju porezni obveznici mogli bi platiti još milijardu kuna jamstava.

Igranje ping ponga s odgovornosti

Kad se političare pita tko je odgovoran - optužuju jedni druge i tako u krug! HDZ optužuje SDP. SDP optužuje HNS. Lopticu odgovornosti - prebacuju jedni na druge.

"Ukoliko ima odgovornosti - odgovornost je na Ivanu Vrdoljaku koji je stup Vlade Andreja Plenkovića. Molim vas da to pitate njega", rekao je Gordan Maras, naglasivši kako je svatko radio svoj posao pa je Vrdoljak najodgovorniji.

Ivan Vrdoljak ovih dana minimalno priča. Brani ga stranački kolega.

"U ono vrijeme se riješio problem brodogradnje i više nije bio na teret državnog proračuna. To je jedna od ključnih i bitnih stvari koji su bili tada na dnevnom redu koalicijske Vlade", govori Stjepan Ćuraj.

A u toj je Vladi sjedio i IDS.

"Iza svega ovoga definitivno stoji politika i toga su svi svjesni osim onih koji su to sve cijelo vrijeme imali pod svojim nadzorom, koji uporno ovih dana se sad peru od svega toga - to je IDS", optužuje Ines Strenja Linić, saborska zastupnica Mosta.

"Onaj koji je u državi, jedino isključivo, zadužen za nadzor i nad kontrolom poslovanja je država. Država to nikad nije činila, ni ovaj sastav Vlade to nije činio", odgovorio je pak Giovanni Sponza, saborski zastupnik IDS-a.

Premijer uvjerava - njegova Vlada radila je sve u suradnji s Europskom komisijom

"Napravljene su aktivnosti i kontrole proračunskog nadzora, ovo što sad čine pravosudna tijela to nema veze s Vladom", rekao je Andrej Plenković.

A u sjeni optužbi čeka se odluka Vlade - stečaj ili restrukturiranje. Na sva pitanja premijer odgovara:

"Vidjet će te sve."

Ministri podijeljeni.

"Ja ne očekujem sutra konačnu odluku. Sud može reći svoje. Nakon svake naše koordinacije taj trošak restrukturiranja se smanjuje, imamo evidentiran trošak stečaja i vidjet ćemo u dan, dva sljedećih", rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva.

"Ne mogu ja vama sad u ovom trenutku ništa ovako reći. Ukazujem na to cijelo vrijeme o tome koliko smo do sada došli u obvezu kao porezni obveznici plaćati po tim protestiranim jamstvima. Svi smo svjesni da to nisu mali iznosi", govori pak ministar Zdravko Marić.

Marić ima, doznajemo, potporu Tolušića i Ćorića.

Ovaj dosadašnji model nema smisla i nastaviti tim putem ja osobno ne bi", rekao je Ćorić.

"Jako teška odluka"

Horvat ima potporu Bošnjakovića i Butkovića.

"Ne znam je li stečaj racionalan ili nije. Teško mi je reći. Kad gledate s financijske strane onda vjerojatno je.

A kad gledate ljudsku stranu i kad gledate da su to ljudi koji rade u Uljaniku i 3. maju radnici koji nisu za ništa krivi stečaj nije racionalan. Tako da je odluka jako teška", zaključio je Oleg Butković.

No sutra se čeka i odluka trgovačkog suda u Rijeci. Koji bi mogao pokrenuti stečaj 3.maja.

