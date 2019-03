Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je oči sastanka užeg kabineta Vlade, kako je Vlada blizu konačnoj odluci za Uljanik grupu. Ministar financija Zdravko Marić nije siguran u to hoće li Vlada sutra donijeti odluku.

"Jesmo blizu konačnoj odluci, ali dozvolite da ta odluka bude utemeljena na pravim analizama. Ono što je najbitnije je da se jedan loš model financiranja hrvatske brodogradnje polako napušta.

Bude li prilike osmisliti ili producirati jednu novu filozofiju, s njom će se krenuti, a ako ne, bojim se da će se neke stvari koje se danas događaju u brodogradilištu, i jednom i drugom, morati promijeniti i morat će se tamo događati neke druge industrije ili neki drugi poduzetnički poduhvati", rekao je Horvat.

Za sutra ne očekuje konačnu odluku o Uljaniku, ali podsjeća da i Sud može reći svoje.

Trgovački sud u Rijeci u četvrtak ima ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj. Ročište za Uljanik zakazano je za petak.

Horvat je rekao da s kolegama iz Ministarstva financija, zajedno s Uljanikovom upravom i odabranim strateškim partnerom razmatra i analizira brojke vezane za to brodogradilište.

"Nakon svake naše koordinacije trošak restrukturiranja se smanjuje, a ja sam ovdje u poziciji da ponudim najbolje rješenje za Hrvatsku", smatra Horvat.

Marić: "Još će se vidjeti hoće li Vlada sutra donijeti odluku"

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu kako je Ministarstvo financija Vladi dalo sve potrebne brojke oko Uljanika i efekte na javne financije, a vidjet će se hoće li Vlada sutra donijeti odluku.

Upitan prije ulaska u Banske dvore je li sutra "dan D" za Uljanik, Marić je rekao da bi mogao biti što se tiče sudskih procedura, i to u vezi 3. maja, a što se tiče Vlade "to će se to još vidjeti".

Za sutra je, naime, na Trgovačkom sudu u Rijeci zakazano ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj, a za sada je nepoznato hoće li Vlada sutra donijeti konačnu odluku o Uljanik grupi, u okviru koje je i 3. maj, odnosno hoće li pulsko i riječko brodogradilište u stečaj ili restrukturiranje.

Marić je istaknuo da je Ministarstvo financija isporučilo sve potrebne brojke za Vladu i sve efekte na javne financije.

Upitan je li, s obzirom na te brojke izgledan stečaj, odgovorio je kako on ukazuje kolike su obveze po protestiranim jamstvima te da to nisu mali iznosi.

"Javne financije su dovedene u takvu situaciju da to mogu podnijeti, ali i taj i nekakav drugi, bilo jednokratni ili kontunuirani efekt nije nešto što je ugodno i što bi osiguralo održivost javnih financija", rekao je ministar financija.

Upitan za komentar dijela današnje izjave ministra gospodarstva Darka Horvata da je, nakon svakog sastanka sa stručnjacima ministarstva financija, upravom Uljanika i odabranim strateškim partnerom, trošak restrukturiranja sve manji, Marić je odgovorio da je pitanje kako se na to gleda te da ne želi komentirati ponudu koja je na stolu.

"Ja govorim o onome što je faktički i jasno, a to je pitanje protestiranih jamstava. Naravno, bilo koji oblik rasprave o restrukturiranju mora sa sobom imati točnu definiciju što bi ono u konačnici podrazumijevalo, a tu su i pravila državnih potpora i zaštite tržišnog natjecanja", naglasio je.

Upitan je li se, u kontekstu jučerašnjih uhićenja u Uljaniku trošenje državnog novca moglo bolje kontrolirati, ministar financija je rekao kako neće komentirati poteze pravosuđa.

Postoje određeni mehanizmi kontrole i Ministarstvo financija je sve ovo vrijeme "činilo sve što je u njegovu kapacitetu", rekao je.

Upitan je li bio svjestan da se plasmanom državnog novca u Uljanik "baca u rupu bez dna", odgovorio je da je, kao ministar financija, "poprilično osjetljiv na korištenje proračunskih sredstava".

Dodao je kako je javnosti godinama bilo prezentirano da je brodogradnja strateška gospodarska grana te da su silne milijarde potpora, subvencija i jamstava opravdane.

"Ako se odlučilo da je nešto strateški i ako se jamstva izdaju i grade brodovi, to je u redu. Međutim, što ako smo izdavali jamstva, a brodovi nisu napravljeni?", pita Marić.

Dodaje kako ne treba gledati samo iz perspektive jednog brodogradilišta ili grupacija, nego cijelu brodograđevnu industriju te upozorava da je brodograđevna industrija trenutno na ispod jedan i pol posto udjela (u industrijskoj proizvodnji), a istovremeno imamo niz industrija s velikim potencijalima koje su uspješne na tržištu, a dobrim dijelom ovise sami o sebi i svojoj snalažljivosti i ne kucaju Vladi na vrata.

Naglasio je i kako država treba djelovati horizontalno i ne donosi mjere koje se tiču pojedinih poslovnih subjekata. (MT/Hina)