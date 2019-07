Nakon sastanka u središnjici HDZ-a, premijer Andrej Plenković rekao je okupljenim novinarima kako je razgovarao s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem uz kojeg se vežu nekretninske afere. Kuščević mu je dao svoj mandat na raspolaganje.

"HNS koji je na svojem predsjedništvu prije 10 dana donio odluku da će predložiti smjenu ministra Lovre Kuščevića pozdravlja njegovu današnju ostavku, jer smatramo da svatko tko je koristio politički utjecaj radi vlastite koristi ne smije obnašati javnu dužnost. Za nas u HNS-u je to pitanje moralne i političke odgovornosti svakog političara, dok će pitanje eventualne kaznene odgovornosti utvrđivati nadležna tijela.

O odnosima s HDZ-om u budućnosti i političkim prioritetima HNS-a u nadolazećem razdoblju, poput povećanja plaća za 68 tisuća zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, nastavljamo razgovarati s koalicijskim partnerima, počevši od sutrašnjeg koalicijskog sastanka", priopćili su iz HNS-a nakon što je premijer Andrej Plenković kazao da je prihvatio ostavku ministra Kuščevića.

Na Facebooku je ostavku Kuščevića komentirao i bviši SDP-ovac te bivši ministar Mirando Mrsić: "Kada bi Kuščević bio jedini!? Ostavku trebaju dati i Žalac, Pavić, Tolušić, Goran Marić. Ova nekretninska vlada treba otići. Vrijeme je da Plenković podnese ostavku i da najnesposobnija vlada u povijesti Hrvatske nestane. Dosta je bilo! Izbori su jedina opcija za Hrvatsku! Odlazite i prestanite mučiti Hrvatsku!"

Branko Hrg iz Hrvatske demokršćanske stranke kazao je: "Očekivan ili neočekivan, dobar je potez, i jedini mogući potez. Moram reći da sam zadovoljan da je to tako te da mi je žao što je uopće do ovakvog nečega došlo".

Na pitanje što očekuje na predstojećem koalicijskom sastanku, kako će se razvijati situacija s HNS-om, rekao je: "Vidjet ćemo stavove premijera Plenkovića. Opet naglašavam ono što sam nekoliko puta javno rekao - da potez HNS-a kao koalicijskog partnera nije bio korektan i nije bio u redu".

Gordan Maras (SDP) kazao je: "To je ono što je SDP tražio od početka, kad se ova afera otvorila. To je svima u Hrvatskoj bilo jasno, osim očito gospodinu Plenkoviću, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović i HDZ-u, koji su do zadnjega branili ministra Kuščevića, sve dok to više nije bilo apsolutno nemoguće.

Ono što mi danas imamo na djelu je evidentno najkorumpiranija Vlada koju je Hrvatska imala od svoje neovisnosti".

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, kazao je: "Mislim da je to bilo očekivano s obzirom na gomilu afera koje su se vezale uz gospodina Kuščevića, ali nije on jedini. Ja osobno bih bio zadovoljan kad bi ostavku dao i gospodin Plenković i cijela Vlada, i kad bismo išli na prijevremene izbore. Da je došlo do rasprave u Saboru, ne bi bilo načina da ga (Kuščevića, op.a.a) bilo tko više brani".

