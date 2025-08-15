HND o optužnici protiv Danke Derifaj: "To je poruka da se novinari ne smiju baviti temama koje diraju moćne i privilegirane"

HND je oštro osudilo odluku Državnog odvjetništva u Splitu o podizanju optužnice zbog narušavanja nepovredivosti doma pjevača Marka Perkovića Thompsona, protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga, ocijenivši je opasnom i udarom na slobodu medija.

Optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu se odnosi na snimanje emisije Potraga RTL televizije u kolovozu 2021., kada su novinari izvještavali s terase stambene zgrade na splitskom Žnjanu.

Tijekom snimanja emisije novinarka Derifaj i snimatelj Janjić, ušli na terasu stana pjevača Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu, zajedno sa susjedom Brankom Miodragom. Novinarka je u tom trenutku istraživala temu vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko ustvrdio je na konferenciji za novinare u petak kako policija prilikom uviđaja nije utvrdila nikakvo kazneno djelo, a da je Općinski sud u Splitu 29. kolovoza 2021. zaključio kako Perković nema vlasnička prava nad terasom.

"Ovo je prvi put u gotovo tri desetljeća da DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog obavljanja profesionalnog zadatka. Time šalju poruku da se novinari ne smiju baviti temama koje diraju moćne i privilegirane", izjavio je Zovko.

Dodao je kako HND smatra da se ovim slučajem "kriminalizira novinarski rad, a pravosudni aparat stavlja u službu onih koji žele sakriti informacije od javnosti".

Novinarka Derifaj kazala je da je za optužnicu doznala iz medija te da je iznenađena vremenom kada je podignuta.

"To je obilježje autoritativnih sustava, kada vas žele kazniti, neće to učiniti odmah, nego će čekati trenutak kad misle da će vam najviše nauditi", ocijenila je.

Kaže kako je priču o Žnjanu "radila profesionalno i etički", dodavši da je "temeljni problem to što DORH drži ljestve čovjeku koji uzurpira tuđu nekretninu, to legalizira nasilno, a novinare koji na to ukazuju kažnjava".

"Čak ni u optužnici nije navedeno da sam bila na zadatku kao novinarka. To pokazuje da ne razumiju ili ne žele razumjeti naš posao", smatra Derifaj.

Potpredsjednik HND-a Drago Hedl ocijenio je kako je ovo "opasan presedan", jer, dodao je, kazneni progon novinara u Hrvatskoj gotovo tri desetljeća nije pokretala država, nego su se sporovi rješavali putem privatnih tužbi.

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever ocijenila je kako vlast ne poduzima ništa da zakonski zaštiti novinarski rad i sigurnost novinara. Dodala je da Derifaj prijeti i zatvorska kazna te da takva situacija stvara atmosferu straha i autocenzure u redakcijama.

HND je pozvao Državno odvjetništvo RH da preispita optužnicu te da u daljnjem postupanju 'uvaži širi društveni značaj i javni interes'.

"Ako je novinarima zabranjeno istraživati nezakonitu gradnju i moguće zlouporabe, onda je demokracija prazna forma", zaključili su iz HND-a.

Poručili su da neće ostati pasivan te razmatraju daljnje akcije, uključujući i organizaciju prosvjeda za slobodu medija.

ODO Split: Optužnica podignuta zbog narušavanja nepovredivosti doma

Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Splitu objavilo je danas kako je podignuta optužnica protiv troje hrvatskih državljana, 59-godišnjaka, 49-godišnjakinje i 51-godišnjaka zbog narušavanja nepovredivosti doma".

"Nakon provedenih izvida i svih potrebnih dokaznih radnji radi ocjene postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora, optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Splitu. Zbog navedenog kaznenog djela, o osnovanosti optužnice odluku će donijeti Optužno vijeće tog suda", navelo je Općinsko državno odvjetništvo.