HGSS Makarska je u ponedjeljak navečer dobio poziv u pomoć. Na Biokovu je ostala iznemogla turistkinja. Njezin prijatelj spustio se do prvih kuća i pozvao u pomoć.

Na teren je izašao 21 spašavatelj i za nešto više od dva sata unesrećena je predana timu Hitne medicinske pomoći. HGSS Makarska je tijek akcije spašavanja opisao na svojem Facebooku.

"Na planinarskoj stazi Kotišina – Vošac brzom intervencijom spašena strana državljanka

Dana 24. rujna u 20,45 sati zatražena je pomoć od stranog državljanina čija je prijateljica zbog iznemoglosti, ostala u planini, a on se spustio do prvih kuća i zatražio pomoć.

U 21,00 sati na teren izlazi 21 spašavatelj HGSS stanice Makarska. Prikupljenim informacijama saznali da se radi o stranoj državljanki staroj 67 godina, koja navodno nije ozlijeđena i nalazi se oko pola sata hoda od asfaltne ceste.

U 21,43 sata prvi spašavatelji dolazi do unesrećene. Pregledom je utvrđeno da nije ozlijeđena već samo iznemogla, dehidrirana i promrzla od jake bure.

Unesrećena se nalazila na markiranoj planinarskoj stazi na oko 560 metara nadmorske visine.

Nakon utopljavanja i okrijepe s UT nosiljkom transportirana je u selo Kotišina gdje je u 23,00 sata preuzima tim Hitne medicinske pomoći.

Akcija je završena u 23,30 sati kada su se spašavatelji vratili u bazu", piše HGSS Stanica Makarska na svojem Facebooku.