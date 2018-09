Osim što pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja u pravilu volontiraju i imaju pune ruke posla spašavajući nepromišljene turiste, unesrećene planinare ili domaće životinje, ono što javnost malo zna jest da ih se često diže na noge bez ikakvog pravog razloga, odnosno zato jer je netko osjetio potrebu ozbiljno se našaliti s njima.

Na stranicama GSS-a objavljena je vijest o pokušaju spašavanja osobe tijekom noći s ponedjeljka na utorak, nakon što su planinari primijetili svjetlosne signale te o tome obavijestili službu 112.

Na poziv dežurne službe 112 troje spašavatelja u noći s 10. na 11. rujna su izašli na teren u NP Paklenica. Planinari su primijetili svjetlosne signale koji se inače koriste za poziv u pomoć. Kako signali nisu prestajali obavijestili su službu 112, a oni dalje HGSS.

"U 21:40 spašavatelji su stigli i pretražili teren na koji su planinari ukazali, ali bez rezultata. Spustili su se nazad na parkiralište u 2 sata ujutro i u dogovoru s policijom poduzeli još provjeru parkiranih vozila u kanjonu. Međutim eventualni unesrećeni nisu pronađeni", izvjestio je GSS.

"Upravo saznajemo da je gore ipak netko bio, ali nije zvao u pomoć nego se 'javljao zvijezdama'. Svaki daljnji komentar je suvišan. Samo da naglasimo da je troje spašavatelja iz sinoćnje potrage jutros išlo na svoja stalna radna mjesta. Svi članovi koji su sudjelovali u potrazi su VOLONTERI", dodaju na kraju priopćenja.

Prizmić: "To je vrlo česta pojava"

Za komentar smo upitali i pročelnika GSS-a Vinka Prizmića, a ono što nam je rekao zapravo otkriva da pored svega što rade, imaju još i česte intervencije zbog sličnih dojava.

"Nama je to vrlo česta pojava. Bude to vatromet, netko tako bezveze ispali rakete i mi to provjeravamo. Mi ne znamo kako bismo to tretirali. Kad netko zove upomoć, to nije kažnjivo, ali onaj tko se igra, njega ne uhvatimo".

Gorska služba spašavanja zapravo nema luksuz ignorirati pozive upomoć, a neki to čak i svjesno koriste kako bi dizali njihove volontere na noge i u višesatne potrage.

"Imali smo situacija da se netko igra s nama, da nam telefonira kako ima slomljenu nogu ili ruku, da se nalazi u nekoj jami, a zapravo se javlja iz kafića. Mi doista organiziramo potragu, no na kraju je taj slučaj prijavljen policiji i to se onda prepušta njima", priča pročelnik GSS-a.

Zabrinutost znaju izazvati i planinari koji u noći nose čeone lampe pa se njihov svjetlosni signal konstatno mijenja i odaje dojam da netko signalizira da je u nevolji pa GSS i na to reagira, kaže Prizmić.

Zanimalo nas je je li GSS možda prijavio nepoznatog počinitelja, no Prizmić kaže da nisu.

"A koga ćemo prijaviti?", pita. "Mi nismo niti kapacitirani, niti ovlašteni da pokrećemo istrage", dodaje.