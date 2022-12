Iz Hrvatske demokratske zajednice na društvenim su se mrežama ponovno obrušili na predsjednika Zorana Milanovića. Kako su napisali, Milanović svojim izjavama plagira Putina.

HDZ je na Facebooku opet napao Milanovića. Povod su posljednje izjave predsjednika, kao i činjenica da je zbog tih izjava Milanović postao tema ruskih medija.

"Baćuška Milanović opet glavna zvijezda ruskih režimskih medija! Slave ga jer je Sabor odbio pomoći Ukrajini, s vidnim zadovoljstvom prenose njegove teze da 'Ukrajina nije saveznik Hrvatske', da je 'cinično dobila status kandidata za Europsku uniju' itd. Sasvim je razumljivo to što kremljanski trbuhozborci veličaju Milanovića s obzirom na to da on u svojim protuzapadnim i protudemokratskim ispadima samo plagira Putina. Činio je to i prije vrteći teze o 'korumpiranim ukrajinskim nacistima', narativ koji je Kremlju služio kao psihološka priprema za rusku agresiju na Ukrajinu. Evo, citirajmo još jedan Milanovićev (jučerašnji) antieuropski biser: 'Što je EU danas? Bijeda, nula!' Štetočina s Pantovčaka toliko se potrudio da ga hvali i bjeloruska nacionalna informativna agencija BELTA. Rokaj, barba Putin!" poručili su iz HDZ-a na Facebooku.

Naime, ruski mediji raspisali su se o Milanovićevu sukobu s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i o tome tko je za Ruse, a tko za Ukrajince.

Mediji Milanovića citiraju zbog njegovih izjava nakon odluke da Hrvatska neće sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika.

Navode da je hrvatski predsjednik stavio veto na inicijativu za obuku kijevskih trupa te da je kazao da bi takav potez donio rat njegovoj zemlji.

U utorak je Plenković Milanovića nazvao putinofilom, a paljbu je sasuo i po oporbi.