Zoran Milanović zvijezda je ruskih medija, koji su masovno prenijeli njegove izjave kako neće dozvoliti da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

Izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića kako se on, kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH, protivi ideji da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici odjeknula je u ruskim medijima.

Milanović je kazao kako ne podržava tu ideju zato što ne podržava upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba: "Korektni smo, solidarni i to je to, dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik to neću odobriti, ali nisam čuo za prijedlog. Ali unaprijed kažem - to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku."

"To je dovođenje rata u Hrvatsku": Milanović o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Milanović najavio postupanje: "Banožić krši zakon, politizira Oružane snage i u sukobu je interesa, a Plenković mu je suučesnik"

Niz ruskih medija prenio je ovu izjavu hrvatskog predsjednika, kao i onu da je "isporuka hrvatskog naoružanja i opreme Kijevu moguća samo uz kompenzaciju, uz povratna sredstva, inače će se to pretvoriti u oduzimanje krvi hrvatskoj obrani".

Portal Ria.ru navodi i kako je Milanović ranije priznao da je država u neprijateljskim odnosima s Rusijom te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije. "U kontekstu ruske specijalne operacije zaštite Donbasa, koja je započela 24. veljače, službeni Zagreb preko Ministarstva vanjskih poslova je dao nekoliko oštrih antiruskih izjava, podržao sve sankcije EU-a protiv Rusije, Kijevu poslao oružje i materijalnu pomoć, protjerao ruske diplomate."

"Prvo je obrana Hrvatske, pa NATO pa onda ostalo", navode izjavu predsjednika.

Nadovezujući se na Milanovićevu izjavu, portal Iz.ru navodi kako je dan ranije objavljeno da EU planira obučavati najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika te kako je istog dana ministar vanjskih poslova i ekonomskih odnosa Mađarske Péter Szijjártó najavio da njegova zemlja neće sudjelovati u ovoj misiji te da tu mjeru smatra "načinom eskalacije sukoba u Ukrajini".

Radio Sputnik također je izvijestio da je prije Milanovićeve izjave Mađarska bila jedina zemlja u EU-u koja je odbila obučavati ukrajinsku vojsku.