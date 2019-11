Vladin predstavnik Darko Nekić u srijedu je odbio sve amandane koje su na prijedog zakona o blagdanima i spomendanima podnijeli oporbeni zastupnici i klubovi, prihvatio je samo dva amandmana Kluba HDZ-a.

Jedan je nomotehnički, a drugim se spomendan Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države preimenuje u Dan sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom.

Ipak, o svim amandmanima u konačnici će glasovanjem odlučiti Sabor.

Bauk: Plenković želi biti najveći hajduk i uskok

Intencija je predloženog zakona, poručio je SDP-ov Arsen Bauk, učvrstiti poziciju predsjednika HDZ-a unutar stranke, riječ o predizbornom zakonu i to u "dva smjera", jedno su izbori za predsjednika države i parlamentarni, drugi unutarstranački izbori u HDZ-u.

SDP tvrdi da prijedlogom da se 30. svibnja ponovno obilježava kao Dan državnosti, HDZ zapravo želi obilježiti svoj dolazak na vlast.

Obilježavanjem dolaska na vlast HDZ, ne i dolaska Hrvatske kao samostalne i suverene države, premijer ustvari uskocima i hajducima poručuje da on može biti veći uskok i hajduk od svih njih, rekao je Bauk, tvrdeći a je to intencija zakona, da se učvrsti unutarstanačka pozicija predsjednika HDZ.

Taj se zastupnik zauzeo da 8. listopada Dan neovisnosti, ostane državni blagdan, a da se 25. lipnja Dan državnosti nazove Danom proglašenja suverene i samostalne RH, po povijesnom događaju toga dana.

Do 8. listopada ovdje je bila Jugoslavija, od tada ovdje je Hrvatska, a to nije državni blagdan. Do 30. svibnja nije bio HDZ od tada je i to je državni blagdan, ustvrdio je Bauk.

Zlatko Hasanbegović ustrajao je pak da treba ukinuti državni praznik Dan antifašističke borbe, 22. lipnja. Riječ je o izmišljenom događaju koji se ne može potvrditi niti jednim relevantnim povijesnim izvorom, kazao je i naglasio kako se taj dan do sada koristio za jednu vrstu "verbalnog divljanja i restauriranje jugoslavenskoga komunizma, u čemu je poseban doprinos davala sisačka gradonačelnica iz jedne stranke".

"22. lipnja je dio jugoslavenske komunističke baštine"

Taj je blagdan sastavni dio protuhrvatske i protudemokratske jugoslavenske komunističke baštine u i kao takav protivan svim ustavnim vrednotama, rekao je Hasanbegović, tražeći da se o njegovu amandanu glasuje kako nitko ne bi mogao reći da se nije imao priliku izjasniti o tome.

Svojih 11 amandmana u srijedu je 'branio' i Tomislav Panenić (NZ) tražeći da se popisu spomendama nađu dani i datumi koji bi podsjetili na stradavanja u velikosrpskoj agresiji stanovnika Borova Sela, Iloka, Sotina, Bogdanovaca, Berka... te da se na popis blagdana upiše i nedjelja kao dan za odmor i obitelj.

Svaka žrtva u Domovinskom ratu jednako je vrijedna, rekao je Panenić, koji se zapitao i tko će nadoknaditi trošak tiskarima kalendara, rokvnika i sl.

Miru Bulja (Most) smeta što se nigdje u nazivima blagdana i spomendana ne spominje velikosrpska agresija. Činjenica je da su sve žrtve i zločini zbog četničke velikorspke agesije, rekao je zastupnik.

Maras ima novu poruku na laptopu

Nakon što je Upravni sud potvrdio odluku Državnog izbornog povjerenstva o kažnjavanju isticanju izbornih poruka u sabornici, SDP-ov zastupnik Gordan Maras ponovno je u srijedu došao s laptopom na kojem je istaknuta poruka.

Maras je ovaj put na laptopu istaknuo poruku "HDZ=korupcija" u skladu s SDP-ovim isticanjem borbe protiv korupcije kao jednim od najvažnijih pitanja, dok su se ranije poruke uglavnom odnosile na kampanju za EU parlament.

Upravni sud potvrdio je odluku DIP-a da se Marasa kazni s 86 tisuća kuna jer je tijekom kampanje za EU parlament kao SDP-ov kandidat isticao u sabornici na laptopu izborne poruke.

Za Upravni sud, kao i za DIP, to predstavlja kršenje Zakona o financiranju izborne promidžbe.

U SDP-u su najavili žalbu, a Maras kazao da je spreman ići do Ustavnog suda.

"Na odluku Upravnog suda gledam kao na jedan postupak koji će završiti na Ustavnom sudu. Zanimljivo je da je Upravni sud donio odluku bez rasprave u mjesec i pol dana, a za HDZ i Fimi mediju odluka se ne može donijeti odluka 13 godina da vrati 20 i više milijuna kuna koje su ukrali iz državnog proračuna", rekao je Maras.

"Oni koji danas imaju vlast u Hrvatskoj imaju presudnu ulogu preko Đure Sesse na pravosuđe i zaštitili su sebe, a za slučaj naljepnice u Hrvatskom saboru koja nikoga nije ništa koštala presuda se bez rasprave donosi u mjesec i pol dana", dodao je.

Maras drži da kao zastupnik ima pravo u sabornici iznositi svoj stav bez sankcija i najavljuje da će se za to i dalje boriti, "da Hrvatska ne bude Sjeverna Koreja već parlamentarna demokracija".

"Ovdje se krši temeljno ustavno pravo, da zastupnik u sabornici može iznositi svoje stavove bez sankcija", istaknuo je. (Hina)