Snježna idila u Gorskom kotaru: "Ovo ipak treba shvatiti ozbiljno jer HAK je izdao upozorenje za one koji putuju"

Od pet do dvadeset centimetara snijega ovisno o nadmorskoj visini - palo je od Vrbovskoga do Fužina. Nakon ranojutarnjih problema i zabrane prometa, od prijepodneva cestovni promet odvija se redovito, bez zastoja i zabrana na autocestama i svim važnijim državnim i županijskim cestama.

Snijeg u Hrvatskoj - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Bijelom pokrivaču, pa i ovako tankom, posebno se raduju turistički djelatnici koji očekuju mnoštvo posjetitelja i izletnika tijekom vikenda.

Goran Spoja, član uprave "Ceste" Rijeka kaže:

"Problem može biti eventualno ako netko ne poštuje zabrane, da ne smije prometovati dok su ovakvi uvjeti na cesti, ili malo ipak mora imati vozila opremljena sa zimskom opremom, držati veći razmak između vozila".

Andrej Petrović, voditelj vučne službe, Vrata kaže kako je bilo par intervencija izvlačenja vozila zbog neadekvatne zimske opreme.

"Bilo je tu i teretnih i osobnih vozila".

"Danas tokom dana ako bude padalo imalo ovom brzinom kao sada isto tako i tokom sutrašnjeg dana možda prvo ovosezonsko sanjkanje bude moguće u nedjelju", napominje Edi Dadić, voditelj sanjkališta, Kupjak.

Snijeg u Hrvatskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Snijeg u Hrvatskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Reporter Marko Balen prati promjenu vremena u Gorskom kotaru. Za Dnevnik Nove TV javio se s čvora autoceste u Ravnoj gori.

"Situacija je trenutno odlična. Većina cesta je očišćena. Nije ni palo toliko snijega da bi bilo puno posla, ali cestari su na terenu.

Temperatura ovdje gdje smo mi je minus 2, minus 3, a tijekom noći će padati i niže. Vjetra na ovom području nema, no vjetar stvara probleme u priobalju, u olujna bura je u Podvelebitskom kanalu, tamo ima ograničenja kao i na Krčkom mostu, ali što je važno, unutrašnjost i Primorje su u potpornosti povezani cestom, kao starim cestama, tako i autocestama.

S druge strane, ovo vrijeme ide na ruku turističkim djelatnicima koji se raduju napokon jednom ovako bijelom vikendu.

Snijeg u Hrvatskoj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ovdje je zapravo jedna prava zimska čarolija, no tu čaroliju treba shvatiti i ozbiljno. Iz HAK-a poručuju svim vozačima da ako ne trebaju, ne kreću na put tijekom ove večeri i ranog jutra. Sutra se zbog ove promjene vremena očekuju veće padaline i još jači olujni i i orkanski udari vjetra.

Nakon toga slijedi smirivanje, subota poslije podne i nedelja stvoreni su za jedan lijepi izlet, za one koji vole ovakav vid turizma, odnosno uživati u malo hladnijem vremenu, ali zaista zdravom, prekrasnom zimskom vremenu.

Stoga oprezno, zimsku opremu sa sobom obavezno imati, poštovati sva prometna pravila i dođite uživati u Gorski kotar", poručuje Marko Balen.



