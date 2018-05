Autobus iz Poljske zapalio se jutros u vožnji kod čvora Novigrad na području Karlovaca. U njemu se nalazilo 39 putnika i dva vozača koji su doslovce spašavali živu glavu. Vozilo je u potpunosti izgorjelo.

Kako doznajemo u karlovačkoj policiji, do požara na autobusu došlo je nešto prije 5 sati zbog kvara na instalacijama. Srećom, nitko od 41 osobe koje su se nalazile u vozilu nije ozlijeđen.

Poljaci su prevezeni do Karlovca, gdje će im biti osiguran prijevoz, a išli su, navode u policiji, u smjeru Zagreba. Promet je u međuvremenu normaliziran.

HAK-ovo upozorenje

Zbog olujnog vjetra dionicom autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica promet je dopušten samo osobnim vozilima.

Zbog jakog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s nakrivenim tovarnim prosotrom. (I. i II. skupina).

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji, Gorskom kotaru i Lici.

Zbog odrona za sav promet zatvorena je državna cesta DC70 Omiš-Gata. Obilazak je županijskom cestom ŽC6170 preko Podgrađa.

Zbog radova vozi se dvosmjerno, jednom stranom autoceste: A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić i kroz tunel Đurmanec; A3 Bregana-Lipovac između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica; A4 Goričan-Zagreb između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, (zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka); A6 Rijeka-Zagreb: između čvora Vrbovsko i tunela Čardak, između čvorova Ravna Gora i Delnice i od čvora Delnice do poslije tunela Sopač.

Zbog Wings for life world run utrke u Zadru će danas biti posebna regulacija prometa na sljedećim prometnicama:

od 09:30 do 14:00 sati bit će zatvorene Liburnska obala i Obala kralja Tomislava u Zadru; od 11:30 do 14:00 sati bit će zatvorene Obala kralja Tomislava, Ulica Zrinsko Frankopanska, Put Murvice, Ulica dr. Franje Tuđmana, Ulica Ante Starčevića;

od 12:00 do 14:15 sati zatvarat će se dionice Jadranske magistrale (DC8) između Zadra i Primoštena.

Na graničnim prijelazima nema čekanja.

Trajekti i katamarani plove redovito. Danas će katamaran iz Split za Vis isploviti u 20:30 sati, umjesto u 19:45 sati. Zbog radova u luci Ošljak, prijevoz putnika iz luke Preko u luku Ošljak i obratno, prema redu plovidbe trajektne linije 431 Preko – Ošljak – Zadar/Gaženica, obavljat će se brodicom (gliserom), počevši od 16. travnja 2018. godine pa do kraja radova.

Od 22.05.2018. godine Jadrolinija u suradnji s Barskom plovidbom povezuje i obalu Crne Gore s Italijom. Međunarodnu trajektnu liniju Bar – Bari održavat će brod Dubrovnik kapaciteta 300 vozila i 1300 putnika. Brod Dubrovnik raspolaže sa 148 kabina za noćenje i 384 avio sjedala, a putnicima je na raspolaganju novouređeni prostor za djecu kao i vrhunska gastronomska ponuda. (Hina)