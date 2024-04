Splitski Promet upozorio gradove i općine: "Ukinut ćemo autobusne linije"

Ako gradovi i općine u okolini Splita gradskoj tvrtki Promet ne plate dugove, koji trenutno iznose ukupno 4,5 milijuna eura, od 1. svibnja bit će ukinute autobusne linije za ta mjesta, najavljeno je u srijedu na izvanrednoj konferenciji za novinare splitske gradske uprave.

Direktor Prometa Stanko Sapunar izjavio je da su po konačnom obračunu neto financijskog učinka za 2023. godinu okolni gradovi i općine dužni više od tri milijuna eura. Prometovi dugovi prema dobavljačima su 2,5 milijuna eura, a jednom od njihovih najvećih dobavljača, Ini, dužni su milijun eura. Zbog toga je, kaže, molio Inu za odgodu naplate za desetak dana kako im ne bi obustavili gorivo.

"S obzirom da za prošlu plaću nismo imali mogućnost pokriti poreze i doprinose, došla nam je Porezna inspekcija. Nadam se da će suvlasnici prihvatiti obvezu da nadoknade trošak i da nećemo biti primorani ići u najgoru varijantu za građane – obustavu prijevoza", kaže Sapunar.

Dogradonačelnik Antonio Kuzmanić poručio je Splićanima da će javni gradski prijevoznik normalno funkcionirati pa se nada da će tako biti i s ostalim gradovima i općinama. Obećao je da će gradska uprava Prometu pomoći koliko može, čak razmišljaju da im unaprijed nešto uplate kako bi se dug podmirio.

"Grad Split je na skupštini jasno izrazio svoje stajalište – nećemo dozvoliti da Promet bude u financijskim problemima. Za sve gradove i općine, čiji je ukupni dug za 2023. godinu 3,1 milijun eura, dok im dug za ovu godinu iznosi 1,4 milijuna eura, tražit ćemo da do ponedjeljka sklope sporazum s Prometom po kojem će odmah uplatiti određeni dio sredstava, dok će ostalo platiti u ratama. Onaj tko to ne napravi od 1. svibnja neće imati linije", rezolutan je Kuzmanić i pritom podsjeća da je na to upozoravao još prije godinu dana.

Ako dođe do ukidanja pojedinih linija Promet neće od njih imati prihode, ali ni troškove za vozače i gorivo. Najveći dužnici su gradovi Kaštela s više od 869.000 eura duga, Solin s više od 621.000 eura i Omiš s više od 295.000 eura.