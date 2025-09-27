Hajdaš Dončić poručio HDZ-u: "Ako već prepisujete od nas, prepišite sve"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu sa sjednice Glavnog odbora da će SDP mijenjati društveni model koji sada ne funkcionira i da se za to dobro priprema jer, kaže, "naše vrijeme će doći, zasvirat će i naše trube".

"Živimo u vremenima u kojima će nas, ako SDP ne digne glas i ne djeluje, naša djeca za desetak godina pitati jesmo li se suprotstavili onome što se događa u društvu. Naš bivši član, sada predsjednik države, Zoran Milanović želi da se 'pamti po ničemu', što je dobro jer bolje da se u društvu koje je razvijeno ne pamtiš po ničemu nego da si kao predsjednik HDZ-a koji je obećao da će promijeniti HDZ, ali je HDZ promijenio njega”, izjavio je Hajdaš Dončić u subotu u uvodnom govoru na početku sjednice GO-a.

Domoljublje i Hrvatska je naša

To je, kaže, onaj pomak u desno, prema netoleranciji i tome da jedan identitet u Hrvatskoj zavlada sa svojim narativom, da je isključivo taj narativ u Hrvatskoj ispravan, da ne postoji nijedan drugi narativ nego samo jedna istina i samo jedna Hrvatska za njih. "Domoljublje i Hrvatska je naša, to zapamtite. Nije samo njihova i nema dvostrukih konotacija", poručio je.

SDP se tome jedini snažno i jako suprotstavio, bez rukavica, a činit ćemo to i dalje jer Hrvatska je i Istrijan iz Istre, Dalmatinac s Lastova, Zagorci, Međimurci, Slavonci i Gorani, Hrvatska su svi oni koji žele ovdje normalan život i nemaju straha iskazati svoj stav kroz pjesmu, muziku i stih, kazao je. To su oni, dodao je, koji žele iskazati svoju ljubav prema Hrvatskoj kroz sat vremena volontiranja u Crvenom križu ili volontiranje u košarkaškom ili vaterpolo timu, ponekad je to neka akcija zaštite prirode, sve je to domoljublje, kao i kada ne čekaš u redu za medicinski pregled i kada svjesno i savjesno učiš djecu.

Hajdaš Dončić kaže da nema univerzalne definicije što je domoljublje. "Nego postoji samo ono kako se osjećaš, poštuješ li Ustav i zakone i kako djeluješ u zajednici i društvu".

A nama se, dodao je, pokušava nametnuti da je normalno da fašistički poklič može biti dvostrukih konotacija, da je normalno da Turudić bude glavni državni odvjetnik iako znamo kako je došao na tu poziciju, da je normalno da cijenu rastu svakodnevno i nikada više neće biti vraćene na staro i to 'novo normalno' za većinu postaje normalno, ali za nas neće biti. Mijenjat ćemo društveni model jer ovaj ne funkcionira, najavio je.

Mi smo se tome suprotstavili i suprotstavljamo se u Saboru tako da svaki zakon pripremamo kao da smo na vlasti iako znamo da 'nema teorije' da prođe jer to će doći, zasvirat će i naše trube i imat ćemo spremne zakone, istaknuo je te dodao da SDP-ovi saborski zastupnici, župani, gradonačelnici i načelnici pokazuju da drugačija Hrvatska može biti moguća.

"HDZ je kao virus, metabolička zarazna neaktivna čestica koja vibrira između neživog i živog svijeta i lagano se kao opasni virus širi u sve pore društva. Širi se u udruge, sportske i lovačke saveze, Ustavni sud, a sada i izborom novog ravnatelja Hine dolazi do kompletne okupacije hrvatskog društva. Jedina stranka u Hrvatskoj koja tome može suprotstaviti je SDP i nijedna druga politička stranka”, smatra Hajdaš Dončić.

HDZ nas prepisuje, to je dobro za društvo i Hrvatsku

Demantirao je navode da je SDP 'stranka bez sadržaja', navevši da se sva njihova stajališta i rješenja nalaze na stranici vazno.hr te da "HDZ-ovci preuzimaju neka od njih, uz modifikaciju sukladno njihovim partikularnim stranačkim interesima". "Pa, ako prepisujete, prepišite sve, to je dobro za društvo i Hrvatsku", poručio je HDZ-u šef SDP-a.

Glavni odbor će, uz razmatranje aktualne političke situacije, raspravljati o Chat Controlu, uvođenju elektronskog glasanja u unutarstranačkim izborima te kooptirati neke članove u to tijelo.

Za vrijeme održavanja sjednice GO-a pred SDP -om je 15-ak minuta prosvjedovalo devetero članova Autohtone hrvatske stranke prava na čelu s predsjednikom Daženom Kelemincem zbog, kako su kazali, SDP-ova prijedloga zakona kojim bi se pozdrav 'za dom spremni' kažnjavao do šest godina zatvora. "To je pozdrav s kojim smo branili Hrvatsku, a tim činom bi SDP ukinuo demokraciju i uveo njima jako poznati totalitarni sistem", poručili su.