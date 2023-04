Na krajnjem jugu Hrvatske se turistička sezona polako približava i kreću gužve. Pojačan promet već bilježe na Pelješkom mostu, no Stonska obilaznica još nije gotova. Dnevnik Nove TV je provjerio kada će to biti i što kažu na Pelješcu koji obara svoje turističke rekorde.

Od otvaranja do danas, Pelješkim mostom prošlo je nešto više od milijun i 420 tisuća vozila. I danas su na Pelješcu brojni domaći gosti kojima je most približio jug Hrvatske.

"Ovo je danas prvi put, pravi doživljaj, treba ga zapamtiti“, rekla je Anica iz Zagreba, a pravi doživljaj je bio i Sandri: "Puno je lakše i ljepše, idemo kroz svoju zemlju. Idemo u Dubrovnik, mali odmor, malo proslava rođendana.“

Uskrsni vikend donosi i veće gužve, već u se petak bilježi 50-ak posto više vozila. Nezaobilazna stanica većini turista je Ston.

"Bez obzira što nije turistička sezona dnevno tu bude i po 10-ak autobusa koji dođu ciljano u Ston zbog povijesti i kulture i gastronomije“, kazao je načelnik Općine Ston Vedran Antunica reporterki Dnevnika Nove TV Pauli Klaić Saulačić.

Ugostitelju Sveti Pejiću je Pelješki most podebljao prihode: "U Stonu se promet u restoranima povećao za 120 do 150 posto. Kada se otvori zaobilaznica, bit će nešto manje, ali Ston će sve više dobivati na važnosti.“

Sada sav promet s Pelješkog mosta ide kroz Ston, što ljeti stvara gužve i pritisak, no to bi uskoro trebalo biti gotovo. Otvaranje Stonske obilaznice bilo je najavljeno za prije Uskrsa, no to se nije dogodilo. Ipak, iz HC-se nadaju kako će sve biti spremno za 20. travnja.



"U tijeku su radovi na otklanjanju uočenih nepravilnosti, to očekujemo da bi trebalo biti gotovo tijekom idućeg tjedna. U tijeku su isto tako i testiranja sigurnosnih sustava u tunelima. Nakon toga ćemo krenuti u proceduru za izdavanje uporabne dozvole“, rekao je Ivica Tutman iz Hrvatskih cesta.

Otvaranje Stonske obilaznice značit će i kraj projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, a jug Hrvatske trebao bi spremno dočekati turističku sezonu.

