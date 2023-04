Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac izjavila je u četvrtak da hrvatski turizam očekuje dobru sezonu te da su i najave dolazaka i noćenja turista za predstojeće uskrsne blagdane bolje od lanjskih, kao i da se u sektoru nastavljaju investicije i priprema novog zakona o turizmu.

"Od početka ove godine u Hrvatskoj imamo odlične rezultate u turizmu s više od milijun turističkih dolazaka i porastom noćenja a prema najavama i istraživanjima od 7. do 10. travnja očekujemo dolaske više od 160.000 turista i 550.000 noćenja. To je više nego su bile najave za prošlu godinu, a to veseli, kao i dobre najave za dalje", kazala je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac nakon sjednice Vlade.

Osvrnula se na ovotjedni sastanak sa turističkim sektorom, na kojemu se razgovaralo o realizaciji ove turističke godine.

Na novinarski upit o očekivanim prihodima od turizma u 2023. i misli li hoće li premašiti ukupnih 15 milijardi eura iz 2022., čime su se pohvalili na sjednici Vlade, ministrica je odgovorila da su zadovoljni prihodima i da je 2022. bila "referentna" s 13,1 milijardom eura prihoda od stranih turista prema istraživanjima HNB-a.

"Kad se tome doda i prihod od domaćih turista, o čemu ćemo podatke dobiti kasnije jer se ankete još provode, računamo da će ukupni prihod od turizma za 2022. biti oko 15 milijardi eura", objasnila je, ponavljajući da je smjer cijelog turizma i ulaganja te nove strategije cjelogodišnji, održivi i ravnomjerno razvijeni turizam.

Predstavljena Strategija održivog turizma: Smanjiti negativne učinke na okoliš i lokalnu zajednicu

Plenković označio kraj trakavice u Kutini: ''Dajemo suglasnost za prodaju Petrokemije''

U tom smislu važnim je istaknula investicije u kontinentalni turizam, uz razvoj aktivnog, zdravstvenog i održivog turizma, i vjeruje da će se i te, kao i druge investicije uz sredstva iz NPOO-a brzo realizirati, odnosno biti gotove do roka za to, do sredine 2025.

Odgovorila je i na pitanje da iz sektora dolaze poruke da za investicije u turizmu ima još problema s nekim zakonima za ulaganja, kao i rastom kamata, kazavši da je zakon o poticanju ulaganja i dalje aktualan.