Zahuktava se predsjednička kampanja: Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je tko će koga podržati

Hoće li smanjiti ovlasti predsjedniku države, premijer o tome ne želi govoriti. Ali ima ono o čemu hoće.



"Ključna je tema razbacivanje novca poreznih obveznika za obijesno korištenje vojnih helikoptera. Ne mogu vjerovati da to lakonski prolazi i da se dio medija u funkciji Milanovića bavi policijskim plovilima s kojima je normalno da svaka štićena osoba plovi na otoke. Nema on šta mene braniti, on rasipa novac, i vaš i moj, da bi se vozao helikopterom", rekao je premijer Plenković.



Milanović na prozivke ne odgovara, ali obilazi zemlju. Danas je u Bujama. Dok aktualni predsjednik ima podršku SDP-a, Dragan Primorac HDZ-a, Marija Selak Raspudić u utrku je ušla kao nestranačka kandidatkinja.



Ali stigla joj je neočekivana podrška od Dražena Budiše.



Poslao joj je pismo. Smatra je razboritom, hrabrom, s jasnim političkim stavovima. A njezino demokratsko usmjerenje i hrvatski patriotizam, kazao je Budiša, usidreni su na humanističkom stavu.



Zato na podršku bivših kolega ne može računati.



"Najbliži smo tome da predsjedničke izbore iskoristimo

za predstavljanje svojih politika onoga što želimo građanima

ponuditi kao politička opcija. Predsjednik nema velike ovlasti, ali je to jedna pozicija koja daje veliki prostor da predsjednik republike o problemima građana govori", rekao je Nikola Grmoja.



U utorak će kandidaturu objaviti i Ivana Kekin. S obzirom na gužvu na ljevici pitanje je uz koga će stati još neopredijeljene stranke, uz nju ili Milanovića?



"Uskoro ćemo donijeti odluku pa ćemo objaviti", rekao je Ivica Puljak.

"IDS još nije donio odluku koga će podržati. Svjesni smo važnosti uloge predsjednika republike u hrvatskom političkom sustavu. Siguran sam da ćemo do kraja listopada imati odluku kome dajemo podršku. Moramo sagledati širu sliku što znači odabir pojedinog kandidata za Hrvatsku", rekao je IDS-ov Dalibor Paus.



Dragan Primorac može računati na podršku većine HDZ-ovih partnera.

Još se nije izjasnio Domovinski pokret. Oni bi svoju odluku trebali objaviti za vikend. Dio vodstva zalagat će se, može se čuti, da se da preporuka članstvu da glasaju za kandidata na desnom spektru. Ali po svojoj savjesti.

Pročitajte i ovo Nevrijeme pogodilo Dubrovnik Upaljen crveni meteoalarm: "Građani su ljuti jer je nova prometnica poplavljena, gradonačelnik se pravda ekstremnom situacijom"

Pročitajte i ovo zahtjev u utorak Obrat u slučaju nasilnog učenika zbog kojeg se čitav razred ispisao iz škole, evo što je dogovoreno na sastanku u Ministarstvu

Pročitajte i ovo oglasilo se ravnateljstvo civilne zaštite FOTOGALERIJA Šokantne scene sa Straduna, ali najgore tek dolazi: "Ne izlazite iz kuća!"

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.