FOTO Supertajfun uništava sve pred sobom: Ogroman most urušio se u rijeku, sa sobom odnio desetke ljudi i vozila

Most Phong Chau u pokrajini Phu Tho, gotovo sat vremena sjeverozapadno od Hanoija, urušio se u ponedjeljak ujutro oko 10 sati po lokalnom vremenu, priopćio je Odjel za promet pokrajine Phu Tho. Polovica 375-metarskog mosta se urušilo, a bujica je odnijela vozila.

Zamjenik premijera Ho Duc Phoc rekao je da su vlasti prvo utvrdile da je oko 10 vozila, uključujući automobile i kamione, dva motocikla i 13 osoba nestalo u urušavanju mosta. Međutim, ukupan broj poginulih i nestalih nije još poznat, budući da se na nadzornim snimkama ne vidi koliko je osoba bilo u svakom vozilu.

Urušeni Phong Chau most Foto: Afp

Most se urušio nakon što je to područje pogodio tajfun Yagi, s vjetrovima koji su puhali više od 100 kilometara na sat i obilnim oborinama tijekom vikenda. To je najjači tajfun koji je pogodio sjeverni Vijetnam u otprilike 30 godina.

Nabujale vode i brze bujice navedene su kao glavni uzrok urušavanja mosta.

Vijetnamske spasilačke snage provode hitnu misiju potrage i spašavanja, rekao je general-pukovnik Pham Duc Duyen, odgovoran za to područje. Do sad su spašene četiri osobe.

Supertajfun je ubio najmanje 59 ljudi otkako je u subotu pogođen Vijetnam, donoseći snažne vjetrove brzine do 203 kilometra na sat.

Oluja je u danima nakon toga poharala sjeverni Vijetnam. Najmanje 44 žrtve su poginule u odronima i bujičnim poplavama, objavilo je u ponedjeljak Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Više od 240 ljudi je ozlijeđeno, dok je oko 1,5 milijuna ljudi još uvijek bez struje. Tajfun je također raznio krovove s građevina i iščupao drveće.

Supertajfun Yagi pogađa Vijetnam Foto: Afp

Više od 3000 kuća je oštećeno, 120.000 hektara rižinih polja je potopljeno, a više od 1000 ribnjaka uništeno. Planinske sjeverne pokrajine pogođene su klizištima i još uvijek postoje veliki prekidi u opskrbi električnom energijom diljem zemlje.

