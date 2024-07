Grmoja izgubio spor s Pripuzom: Zastupnik Mosta morat će platiti zbog teških optužbi

Saborski zastupnik Nikola Grmoja izgubio je sudski spor s poduzetnikom Petrom Pripuzom. Do tužbe je došlo nakon što je Grmoja 24. studenog 2023. održao konferenciju za medije u Hrvatskom saboru na kojoj je komentirao tada aktualne događaje vezane u slučaj ilegalne gradnje kampa na Murteru u koji je uključen Zoran Pripuz.

"Žalosno je da ljudi koji se dugi niz godina spominju u kontekstu, čak i mafije, padaju na ovakvim stvarima. Dakle ne kažem da ne treba zbog ovog goniti Pripuza i ostale, ali ja mislim da se puno tu moglo naći ozbiljnijih stvari. To je odgovornost hrvatskih institucija. A imate i njegovog brata koji ima niz optužnica i tu isto nemamo nikakvog epiloga hrvatskog pravosuđa", rekao je.

U podnesenoj tužbi Pripuz je ustvrdio da je Grmoja iznio uvredljive i klevetničke navode u istom ili sličnom kontekstu kao i onom za koje je već pravomoćnom i ovršnom presudom utvrđena njegova odgovornost.

"Ponovno me označio kao pripadnika mafije kojeg treba goniti, a u namjeri da zlonamjerne i uvredljive izjave pojača, neistinito navodi da imam niz optužnica i da sam ovom narodu uzeo dosta pa mogu i još. To me je kao gospodarstvenika koji u svojim tvrtkama zapošljava veliki broj radnika posebno uvrijedilo", naveo je Pripuz.

"Osjećao sam se bijesno i povrijeđeno. Reflektiralo se to na poslovne suradnike i članove moje obitelji jer su, primjerice, u školi djeci govorili nakon te izjave da je njihov dida mafija. Punih 40 godina uredno plaćam poreze, prireze i druga davanja, a u poreznom nadzoru mi nikada nisu utvrđene nepravilnosti", rekao je tijekom suđenja.

Grmoja je podsjetio da je povod toj izjavi bilo uhićenje brata Petra Pripuza i načelnika Murtera uz aferu kampovi istaknuvši da je sve što je rekao u izjavi bile istinite i provjerene informacije vezane uz optužnice protiv Pripuza te da iza njih stoji ali i napominje da mu nije bila namjera ga uvrijediti ili povrijediti.

Zagrebački sud je na kraju u svojoj odluci zaključio da Pripuz mora trpjeti kritiku, ali da takva razmišljanja nikako ne daju za pravo da se nekoga vrijeđa, da se kritički stav svede na difamiranje, a što je učinjeno u konkretnom slučaju. Zbog toga je sud donio nepravomoćnu presudu prema kojoj Grmoja Pripuzu zbog povrede prava na ugled, čast i dostojanstvo mora isplatiti 1990,84 eura s kamatama, ali i 1349,54 eura sudskih troškova.