"Nek se on bavi svojim helikopterima": HDZ i Milanović u žestokom sukobu dok Primorac nudi novu Hrvatsku

Puklo je između Zorana Milanovića i ministra obrane Ivana Anušića. Predsjednik primjećuje baš eto uoči početka predsjedničke kampanje. Plenković na sve odmahuje rukom.



"Anušić je rekao ono što je mislio. To je da mu je nemoguće surađivati s nekim tko ignorira ministra obrane, ista stvar je bila i sa prethonikom Banožićem, ljudi su samo rekli ono što cijela Hrvatska javnost vidi", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Onaj koji je potpirio vatru, na Milanovićeve optužbe da se stavio u službu Plenkovića i Dragana Primorca, ne odgovara. A krenulo je sve od ove izjave. "Nakon 9 mjeseci ja na ovakav način više ne mogu raditi. I sad govorim vama i premijeru ja ću tražiti izmjene zakona o obrani i to ili će se urediti ili ovako više ne ide", rekao je Anušić.



U napadu na Milanovića, HDZ-ovci kao jedan. "Nek se on bavi sa svojim helikopterima kao poznati ljubitelj letenja u slobodno vrijeme", rekao je Plenković, Tomo Meved, ministar branitelja je rekao da bi se o tome dalo jako puno razgovarati, a Davor Božinović je poručio: "Kad bi se koristio helikopter iz sigurnosnih razloga onda mora situacija biti krizna".



A za to vrijeme HDZ-ov kandidat za predsjednika igra na kartu finoće. Njega afere ne zanimaju.



"Ja želim objediniti cijelu Hrvatsku. Ne postoje lijevi i desni i srednji. Postoje samo ni koji čine dobro za Hrvatsku. Moja Hrvatska je država inovacija, mudrosti, budućnosti, Ja pozivam sve da sanjanju veliko. Ako sanjaju veliko to će se i dogoditi", rekao je Dragan Primorac kandidat za predsjednika.

.

"On ima oblik trojanskog konja, ali mu na čelu piše HDZ. A gore sjede Plenković u kimonu u kojega ga je obukao Primorac i Primorac. I điha, điha. Dakle, to je vidljiv điha, điha trojanski konj", poručio je Milanović.



"Sve je jasno čisto nikavih problema nema. Kad volite čovjeka i ljubite čovjeka,

a to ja tako živim, onda u svakom vidim dobro i to je početak i kraj priče. Jeste li primjetili i jednu lošu izgovorenu riječ?", rekao je Primorac.



"Bude li ovako mirotočiv i dražesan kao do sada ja ću se prema njemu odnositi kao prema Kolindi. Kulturno", rekao je Milanović.



Čeka se i da se HDZ-ov koalicijski partner da izjasni koga će podržati.



"Kroz 10 dana sastat će se predsjedništvo DP-a i donijeti konačan stav na tu temu", rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.



A građani su ti koji će odabrati, izravno, kulturno ili nešto sasvim treće.

