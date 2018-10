N1 je u posjedu ugovora između izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i direktora operativnih kompanija, kojim je definirana raspodjela troškova angažiranih savjetnika, prije svega Alix Partnersa i njegovih hrvatskih podizvođača, i i z kojeg su vidljivi podaci o datumu angažmana i iznosu honorara.

Alix partners i njegovi podizvođači, članovi takozvane Grupe Borg, od prvog su dana izvanredne uprave u Agrokoru, iako su službeno bili angažirani tek kasnije, i to su samo u 2017. naplatili 98 milijuna kuna!

Jedan od elemenata ovog ugovora je rečenica koja kaže da se ugovor počinje primjenjivati od 10. travnja 2017., dakle od dana imenovanja Ante Ramljaka, iako su i Ramljak i prvi čovjek Alix Partnersa u Hrvatskoj, Alastair Beveradge, do sada uporno tvrdili da je ugovor sklopljen i angažman počeo tek 25. travnja!

Ova rečenica budi dodatnu sumnju da je formalni izbor najboljeg ponuđača bio samo predstava, jer su još mailovi koje je izmjenjivala grupa Borg pokazali da su ponude ocjenjivali isti oni koji su kasnije angažirani kao Alixovi podizvođači: Ante Ramljak iz Texo Managementa, Marko Delić iz Altera Savjetovanja i Tonći Korunić iz Intercapitala.

Dokument sadrži i popis izdanih faktura, koji daje dodatnu težinu ovim sumnjama. Samo dva dana nakon što su odabrani za savjetnike Alix Partners izdaje prvu fakturu na 750.000€, a dva dana nakon toga još jednu na 254.800€. Nakon toga fakture do kraja godine dolaze u prosjeku jednom tjedno, u iznosima od 250.000€ do 350.000€. Do kraja godine Alix Partner fakturirali su ukupno više od 98 milijuna kuna + PDV.

Čak i pod pretpostavkom da su doista počeli raditi tek 25. travnja, čime su 2 dana zaslužili više od 5,5 milijuna kuna, odnosno do kraja travnja u samo 5 dana čak 7,5 milijuna kuna?

Na kraju tabele nalazi se još jedno dramatično odstupanje – 31.12.2017. Alix partners u jednom su danu fakturirali više od milijun eura, piše N1.