Inicijativa Mostova Nikole Grmoje o zakonskom povezivanju pedofilije s LGBT osobama izazvala je niz kritika. Oporba i civilno društvo upozoravaju da je riječ o huškanju, sve ih nekako podsjeća na Orbana što Grmoja odbacuje i poručuje da se ne misli povući niti milimetra.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja želi da se što je ‘’moguće žurnije izglasa Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile, ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande’’.



Zaprepastio je time predsjednika SDP-a Peđu Grbina koji je upozorio da ‘’Grmoja povezuje pedofiliju s nekime tko je LGBT, što graniči s govorom mržnje. To su stvari koje nemaju veze jedna s drugom, to je sramotno i očekujem od gospodina Grmoje da se ispriča’’.



No Mostovac ne odustaje. ‘’Podržavate li moju inicijativu da se što je moguće žurnije izglasa Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile, ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande?’’, pitanje je koje i dalje stoji na njegovoj Facebook stranici uz najnoviju objavu nakon niza reakcija i kritika.

''Zašto je moja najava antipedofilskog zakona kao i uređenja izlaganja djece seksualnim sadržajima i LGBTQ propagandi izazvala ovakve reakcije?! Vrlo jednostavno, zato što sam dirnuo u osinje gnijezdo!

Pogledajte što je jedan od LGBTQ ideologa Gert Hekma izjavio za hrvatske medije dok je gostovao u Zagrebu na poziv Queer Zagreb.

Dakle, otvoreno i bez uvijanja se založio za legalizaciju pedofilije!

Neću dopustiti da se mojoj djeci nameće ovo ili bilo kakva druga propaganda! Svaki čovjek je jednako vrijedan neovisno o uvjerenjima i seksualnoj orijentaciji, ali isto tako svaki čovjek ima pravo odgajati svoju djecu u skladu sa svojim uvjerenjima! Na jesen u Sabor upućujem Antipedofilski zakon, ali i zakone koji će zaštititi našu djecu!'', najavio je Grmoja.

"Jedna od skandaloznijih izjava nekog saborskog zastupnika. Staviti u istu rečenicu LGBTQ i pedofiliju je huškanje na LGBTQ osobe. Skupljati glasove na ovome je znanstveno, stručno i ljudsko dno dna. Čini mi se da 2021. počinje borba za sekularnu Hrvatsku", poručila je SDP-ova saborska zastupnicana Twitteru.

‘’Smatram da se djeca ne smiju izlagati seksualnim sadržajima niti bilo tko smije moje dijete izlagati bilo kakvoj propagandi bez moga pristanka’’, opetovao je Grmoja u izjavi medijima u Saboru i odgovarajući na novinarska pitanja kazao da se ne bavi huškanjem: ‘’Protiv koga ja huškam? Kako, gdje sam ja spomenuo LGBT osobe? Ja govorim o propagandi maloljetnoj djeci - na to neću pristati i neću to dopustiti , to je normalno i tako misli 90 posto Hrvatske . Onima kojima se ne sviđa što tako misli 90 posto Hrvatske i koji bi nas išli preodgajati, ja im poručujem da to neće proći’’.

'Neprihvatljivo je da malodobnoj djeci netko nešto nameće bez pristanka roditelja'



‘’Za mene je neprihvatljivo da malodobnoj djeci netko nešto nameće bez pristanka roditelja, pri tome stojim i od toga neću odustati, ne mislim se povući niti milimetra koliko god reakcije bile burne’’, zaključio je Mostov saborski zastupnik.

‘’Jako je proziran pokušaj Nikole Grmoje da postane hrvatski Viktor Orban i da na leđima LGBTIQ osoba osvoji jeftine političke bodove populističkom demagogijom. Ovime Most nastavlja svoju višegodisnju tradiciju gdje iza jeftinih fraza poput "ne zanima nas ideologija" pokazuje svoje pravo lice koje je izrazito klerikalno, desno, protiv prava žena, LGBTIQ osoba, migranata i ostalih manjina. No srećom Hrvatska još uvijek nema vlast kao Mađarska ili Poljska, koliko god to neki političari željeli’’, poručio je Daniel Martinović, jedan od članova inicijative Ponosni Zagreb, neformalne grupe LGBTIQ+ aktivistkinja i aktivista uz podršku organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.



Naime, zakon koji je poistovjetio mjere protiv pedofilije i zaštitu maloljetnika od "homoseksualne propagande’’ izazvao je brojne kontroverze i prosvjede u Mađarskoj gdje je usvojen prije par tjedana. Grmoja tvrdi da mu uzor nije zakon Vlade Viktora Orbana protiv kojega su se digle mnoge organizacije civilnoga društva, a podijelio je i tamošnju oporbu.



‘’Ne postoji nikakva LGBT propaganda i ne može se nikada i nigdje zabraniti. U mađarskom zakonu se zaziva zabrana seksualne edukacije, ali i edukacije iz književnosti, povijesti … Je li dopušteno djeci na satu glazbenoga reći da je Čajkovski bio gej ili nije? Ispada da nije’’, kaže Franko Dota iz Zagreb Pridea podsjećajući da su LGBT osobe materijalna činjenica ovoga svijeta, koje nisu takvima postale zbog nikakve propaganda, nego činjenicom vlastitog samoodređenja, prihvaćanja i osjećanja tko su i što su.

'Hoće li Grmoja zabranjivati i heteroseksualnu propagandu?'



Mjere kažnjavanja osoba koje spolno zloupotrebljavaju djeca regulirane su Kaznenim zakonom, ističe i dodaje: ‘’Neka se bavi Kaznenim zakonom i neka predlaže mjere i kazne i postroženje kažnjavanja ljudi koji su krivi za spolnu zloupotrebu djece’’. No, hoće li zabranjivati i heteroseksualnu propagandu što bi značilo da bi trebalo zabranjivati i spominjanje dijelova ljudskoga tijela, roda, spola, seksualnosti … ? Naime, većina osuđenih osoba za spolnu zloupotrebu djece je heteroseksualna, podsjeća Dota.

‘’Nedavno provedena istraživanja pokazuju kako su upravo učenici ti koji žele kvalitetan seksualni odgoj u školama, koji će ih učiti o spolnosti, seksualnosti i rodnoj ravnopravnosti, i sve veći i veći broj roditelja također ističe potrebu reforme školstva u tom smjeru’’, naglašava Martinović i zaključuje: ‘’Marginalnim političarima poput Grmoje bilo bi bolje da se okrenu stvarnim potrebama hrvatskog društva, nego da koriste tehnike zastrašivanja poput Trumpa, Putina ili Orbana koje je vrijeme već odavno pregazilo’’.