Plenković na europskoj turneji, potpisuje ugovore za francuske haubice i njemačke tenkove

Hrvatska nedavnim vanjskopolitičkim aktivnostima pokazuje stabilnost i želju za jačanjem obrane i svog međunarodnog položaja, rekao je u nedjelju šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Zagrebu govoreći o intenzivnim diplomatskim aktivnostima vlade.

Premijer Andrej Plenković boravit će s političkim i gospodarskim izaslanstvom početkom idućeg tjedna u Parizu i Berlinu, a tom prilikom će se potpisati ugovori o nabavi 18 francuskih haubica Caesar i 44 njemačka tenka Leopard.

Grlić Radman je podsjetio da se premijer, povrh ovotjednog sastanka s talijanskom kolegicom Giorgiom Meloni u Rimu, sastao i s papom Lavom, vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom te je u Zagrebu primio predsjednika luksemburške vlade Luca Friedena.

Dodao je da se i sam ovog tjedna vratio iz Sjedinjenih Američkih Država gdje je imao brojne susrete s ciljem jačanja transatlantske dimenzije države.

"Dakle, Hrvatska pokazuje kako je stabilna, kako želi osigurati sigurnost države i jačati njen međunarodni položaj", izjavio je Grlić Radman na tiskovnoj konferenciji ispred zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu.

Dodao je da se nakon sudjelovanja premijera na samitu Europske i Afričke unije u studenom, posjetima Francuskoj i Njemačkoj nastavlja "intenzivna vanjskopolitička turneja po najvažnijim prijestolnicama zemalja članica Europske unije"

"I u jednu i u drugu zemlju idemo zajedno sa snažnom gospodarskom delegacijom, poslovnim ljudima. Osnažujemo naše prisustvo i politički i obrambeno i gospodarski", rekao je hrvatski šef diplomacije.

Kao neke od 40-ak hrvatskih tvrtki koje će biti u izaslanstvu u Njemačkoj, Grlić Radman je spomenuo Končar, HEP, Đuro Đaković, Podravku i Infobip.

"Cilj našega odlaska je, uz naravno jačanje veza s našim saveznicima i strateškim partnerima, pridonijeti većoj vidljivosti i jačanju izvoza hrvatskih tvrtki", istaknuo je.

Rekao je da će i u Parizu kao i u Berlinu sigurno biti riječi o mirovnim pregovorima, odnosno stvaranju pretpostavki za pravedan i trajan mir u Ukrajini.

"Hrvatska je isto tako inicirala pitanje budućnosti zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu", kazao je Grlić Radman.

U Parizu će se potpisati i Akcijski plan za strateško partnerstvo, treći u nizu nakon što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i Plenković u Zagrebu 2021. potpisali Sporazum o strateškom partnerstvu kojim je Francuska dala potporu Hrvatskoj u više područja, među ostalima za ulazak u šengenski prostor i u eurozonu, što je Hrvatska ostvarila te za članstvo Hrvatske u OECD-u što tek treba postići.

Premijer će se u Parizu sastati s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom, rekao je Grlić Radman.