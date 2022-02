I prije formalne saborske rasprave o prijedlogu da se provjera potpisa prikupljenih za dvije Mostove referendumske inicijative povjeri Vladi, zastupnici su se u četvrtak žestoko sukobili u vezi s tim pitanjima, ali i smislenosti epidemiološkim mjera protiv koronavirusa.

Saborski zastupnici i zastupnice nastavili su raspravu o prijedlogu Odbora za Ustav i Poslovnik da se Vladu zaduži da provjeri broj i vjerodostojnosti potpisa prikupljenih za Mostove referendumske inicijative Odlučujmo zajedno i Dosta je stožerokracije.

Odbor je prihvatio prijedlog Mostova Bože Petrova da se u prebrojavanje potpisa uključe i najmanje po dva predstavnika svake inicijative, ali nije prihvatio njegov prijedlog da odredi rok u kojem se potpisi trebaju prebrojati.

Razuman rok je barem onoliko koliko je trebalo inicijativama da prebroje potpise, a to je 30 dana, rekao je Petrov i poručio da je Mostov cilj da se čim prije počne s prebrojavanjem potpisa i što prije organizira referendum.

Odbor, odnosno većina u njemu, odlučili su brojanje potpisa povjeriti Vladi iako je oporba zagovarala da se to prepusti Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) kao neovisnom tijelu.

Most je potpise prikupljene za raspisivanje referenduma kojima se traži ukidanje COVID potvrda i "stožerokracije", tj. prebacivanje ovlasti s Nacionalnog stožera na Sabor, predao u Sabor 24. siječnja.



Rasprava u Saboru - 1 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Bulj: ''Koji je interes 'zabiti glogov kolac' u naše inicijative?''

Odmah na početku rasprave zastupnici su zatražili stanke. Mostov Miro Bulj vladajuće je upitao zašto ne žele odrediti rok za održavanje referenduma kojima se traži ukidanje COVID potvrda i prebacivanje odluka s Nacionalnog stožera na Sabor.

''Čega se bojite? Mislio sam da je Lovro Kuščević nešto najgore, a sad je vidljivo da je radio po nalogu Andreja Plenkovića'', rekao je Bulj, koji je bivšeg ministra uprave Kuščevića i ranije prozivao za krađu referenduma.

''Zašto niste odredili rok, koji je interes blokirati, odnosno 'zabiti glogov kolac' u naše inicijative?'' ustrajao je Bulj i poručio da je Nacionalni stožer samo političko tijelo.

Grbin: ''Ponašanje Stožera je i dovelo do ovih referenduma''

I SDP-ov Peđa Grbin upozorio je da Stožer od početka pandemije ''vrluda, mulja'' i da za razne ljude vrijede različita pravila: ''Takvo je ponašanje i dovelo do toga da Hrvatska ima najveći broj mrtvih od zaraze koronavirusom, takvo ponašanje HDZ dovelo je do ovakvog referenduma, on je vaša odgovornost''.

Grbin je podsjetio da se kod zadnjeg prebrojavanja referendumskih glasova vuklo puno repova pa stoga apelira da se prebrojavanje ne daje Vladi nego DIP-u i da se odredi rok u kojem se to mora napraviti.

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista čestitao je Mostu što je prikupio ''dovoljno potpisa'', suglasan je da je Stožer prvenstveno političko tijelo, da je donosio politički motivirane, a ne epidemiološki opravdane odluke.

''Jedna u nizu suludih mjera, je uvođenje COVID potvrda jer je pokazalo da nije imala nikakav rezultat'', kazao je i poručio: ''Vrijeme je da prihvatite odluku naroda i dozvolite da se referendum raspiše što prije''.



Rasprava u Saboru - 4 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Posavec Krivec: ''Planira li se ukrasti referendum?''

Ivana Posavec Krivec iz Socijaldemokrata kaže da je niz nejasnoća u prijedlogu Odbora za Ustav, pa je upitala planira li se manipulirati brojem potpisa, odnosno ukrasti referendum.

Jedina gora stvar od zloupotrebljavanja straha od cjepiva, je zlouporaba vlasti u režiji HDZ-a, kazala je Dalija Orešković (Centar) i HDZ-u poručila da "inženjeringom koji provodi, pokazuje da ne poštuje" državu, institucije, stranke, građane te je zaključila povikom: ''Dosta!''



HDZ-ov Branko Bačić odbacio je oporbene prozivke tumačeći da Sabor odlučuje o tehničkom segmentu – o prijedlogu svog Odbora da se provjera prikupljenih potpisa povjeri Vladi i da u provjeri sudjeluju i predstavnici obje referendumske inicijative: ''Ovaj referendum ide za tim da se ukinu COVID potvrde, a one su uvedene kao i u drugim članicama EU, ukidanje znači indirektno i direktno zatvaranje hrvatskih granica i pridonosi širenju virusa u društvu''.



Pojašnjenje prijedloga Odbora za Ustav dao je predsjednik Odbora HDZ-ov Dražen Bošnjaković kazavši da je većina u Odboru odlučila brojanje potpisa povjeriti Vladi iako je oporba zagovarala da se to prepusti DIP-u kao neovisnom tijelu. Podsjetio je da prihvaćen prijedlog Petrova da se u prebrojavanje potpisa uključe i najmanje po dva predstavnika svake inicijative, ali nije prihvatio njegov prijedlog da odredi rok u kojem se potpisi trebaju prebrojati.

'Umjesto da štitite Ustav i poslovnik, vi ga kršite. Ovo je pljuvanje narodu i demokraciji u lice, pljuvanje u usta. Zaustavite ovo blamažu i odredite rok'', poručio je Bošnjakoviću Bulj i zatražio da se raspiše referendum. Bošnjaković je rekao da je Odbor donio odluku u skladu sa zakonom na što se Bulj javio za povredu Poslovnika, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao mu je drugu opomenu zbog zloupotrebe.



Rasprava u Saboru - 1 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Grmoja: ''Očito je da muljate''

''Vi trebate kao predstavnik većine biti primjer, a to znači primjeniti pravila koja ste nametnuli drugima. Dali ste incijativama 30 dana da prikupe potpise, a onda ste prvi dan nakon toga počeli cviliti da odmah predamo potpise pa ste idućih mjesec dana govorili zašto toliko treba volonterima da prebroje 800.000 potpisa. Što ste vi napravili? Unutar 18 dana niste odlučili kome ćete predati potpise da ih provjeri. Može vam pomoći i dijete u prvom razredu, zna čitati brojeve OIB-a'', poručio je Petrov.

Mostov Ante Kujundžić zapitao je namjerava li se ukinuti COVID potvrde prije samog održavanje referenduma, na što je Bošnjaković je kazao da postoji nadležno tijelo koje odlučuje o mjerama i preporukama.

Mostov Nikola Grmoja je podsjetio je da je premijer Andrej Plenković rekao da će se potpisi prebrojati i provjeriti u roku od tri dana na Trgu svetog Marka: ''Kako ste mislili u tri dana prebrojiti potpise, a sada ni nakon 18 dana ne želite odrediti rok. Očito je da muljate. Očito je da ne želite da se referendum dogodi''.

Bauk: ''Ovo je vrsta talačke krize''

''Premijer je rekao da vi predate potpise u roku od tri dana pa ćemo svi zajedno prebrojati'', kazala je HDZ-ova Marija Jelkovec javivši se za povredu Poslovnika, koju je prekinuo Jandroković i dao joj opomenu jer je zloupotrijebila povredu Poslovnika objasnivši da se opet radilo o replici.

Repliku je imao i SDP-ov Arsen Bauk: ''Ovo je vrsta talačke krize. Vlada u zakonu predloži da nije dobro da ona broji potpise, Vlada to ne želi i sada većina ponovno tjera Vladu da provjeri potpise. A zašto to radi, a predložili su da provjeru radi DIP? Zato što je na čelu Vlade njihov čovjek, a na čelu DIP-a nije. Pitam vas da li bi bilo protuzakonito da Sabor zaduži DIP za provjeru potpisa?''

''DIP je neovisno tijelo. Ni u Zakonu o DIP-u ni u Zakonu o referendumu ni u Ustavu nemamo odredbu na koju bi se mogli pozvati', kazao je Bošnjaković i kazao da bi se odluka da se za brojanje potpisa zaduži DIP u tom slučaju mogla shvatiti kao politički pritisak na DIP.



Bošnjaković je Bauka podsjeti da je i sam bio ministar uprave i imao mogućnost intervenirati u tom području, no da je smatrao da je dobro rješenje da provjeru obavi Vlada: "Sad predlažete drugačije, očito jako puno ovisi o vremenu". "Stalna na tom svijetu samo mijena jest", zaključio je Jandroković.



Rasprava u Saboru - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Nakon Bauka javio se za povredu Poslovnika HDZ-ov Josip Đakić: ''Kolega Grbin je u svom pokušaju da obrani oporbu u cijelosti sam sebe stavio u nemilosrdan položaj, a vrijeđajući nas - jer je sam pokazao primjerom u početku cijepljenja da se cijepiti treba i pozivao na cijepljenje, danas kad brani oporbu, čini mi se da je Partija s Mostom odlučila sklopiti novi savez".



Prozvao je Đakić i oporbu da je kriva za nedovoljan odaziv na cijepljenje zbog ovakvih inicijativa i poruka, a ubrzo je zbog krivog pozivanja na Poslovnik zaradio još jednu opomenu, drugu po redu pa treću. "Moram do kraja reći...", htio je nastaviti Đakić, na što mu je Jandroković kazao: "Sada dobivate treću opomenu. Izvolite sjesti i nemate pravo govora do kraja danas".



Đakić se nije dao na što je Jandroković zavapio: "Kolega Đakić, morat ću vas izbaciti iz sabornice, pa što je ovo sada?" Đakić je potom sam napustio sabornicu.