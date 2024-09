Velika navala na gradsku plinaru: Građani čekaju u redovima, objavljeno novo radno vrijeme

Kako bi izbjegli gužve na šalterima, Gradska plinara Zagreb produljila je vrijeme radnim danom od 8 do 19, a potvrdili su da će uredi raditi i u subotu te će građani i tada moći predati dokumentaciju za ostanak u gradskoj tvrtki, od 9 do 18 sati.

Produljeno radno vrijeme vrijedi do 23. rujna kada je krajnji rok za predaju dokumentacije kako bi od 1. listopada građani ostali u gradskoj plinari. Svi ostali korisnici od 1. listopada automatski prelaze na novog opskrbljivača Međimurje-plin, koji je pobijedio na natječaju.

Iz zagrebačke plinare poručuju: Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, odsad je otvoren i subotom od 9 do 18 sati, a Centar za korisnike Gradske plinare Zagreb - Opskrba, Radnička cesta 1, Zagreb, radi produljeno radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 9 do 18 sati. Dokumentaciju je moguće dostaviti i u Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga, Dubečka 2, Zagreb, od 7 do 14 sati.

Slanje potpisane i ispunjene dokumentacije moguće je i na e-mail: kucanstvo@gpz-opskrba.hr. Ugovor i Zahtjev u tom je slučaju potrebno skenirati ili kvalitetno fotografirati.

Dokumentaciju je moguće poslati i poštom, besplatno povratnom omotnicom koja je stigla svim korisnicima na kućnu adresu, napominju.

Pozivni centri Zagrebačkog holdinga i GPZO-a za pitanja o opskrbi plinom dostupni su na brojevima 072/500 400 te 01/7001 440 od ponedjeljka do nedjelje, od 6 do 22 sata, navode iz gradske plinare.

