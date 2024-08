Izgubili su natječaj u svome gradu, a sada obećavaju nižu cijenu: "Mogli su to u startu"

Izgubili su javni natječaj pa se bacaju u tržišnu utakmicu. Gradska plinara Zagreb poziva građane da izaberu njih i potpišu zahtjev za promjenom opskrbljivača. U suprotnom, od 1. listopada preuzima ih Međimurje plin, koje je dobilo javni natječaj zbog niže ponude. Ali Plinara sada tvrdi da će imati povoljnije cijene.

Obavijest je dobio i Zvonko. Oni koji to žele morali bi što prije potpisati Zahtjev za promjenu opskrbljivača i Ugovor o opskrbi plinom, koji će dobiti na adresu.

"Ja mislim da svatko tko je pobijedio na natječaju da bi trebao to odraditi, a ne da se vrti priča, da se smućuje ljude. Oni su tu cijenu nekakvu mogli popeglati odmah u startu", kaže Zvonko iz Zagreba novinarki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk.

Jer na natječaju su izgubili zbog lošije ponude, pa od 1. listopada javnu opskrbu automatski preuzima Međimurje plin, tvrtka iz Čakovca, i to na tri godine. Koliko će njihov plin plaćati građani još se ne zna.

"HERA je u obavezi najkasnije do 10 dana do sezona, odnosno 1.10. utvrditi cijenu za javnu uslugu, ona to još nije učinila, pa ne možemo govoriti o cijeni za javnu uslugu", objasnio je Nenad Hranilović, predsjednik Uprave Međimurje plin.

Koja god cijena bila, Gradska plinara već sada tvrdi - oni će biti jeftiniji jer cijena plina pada.

"Pretpostavljam da imaju prostora ići sa nešto nižom cijenom, naravno ako tržišcijena plina i padne u odnosu na ono što će HERA izračunati, onda to znači da će imati prostora i za veću zaradu", kaže Dalibor Pudić, Hrvatska stručna udruga za plin.

Zagreb je i pokrenuo tužbu protiv HERA-e jer su izgubili na natječaju, a postupak još traje. No očito se nadaju da će 290 tisuća korisnika, koliko ih preuzima Međimurje plin, biti spremni prijeći na tržišnu opskrbu.

"Uzet ću opet zagrebačku plinaru. Zašto ne pa to je naš grad", rekao je Branko iz Zagreba kojemu nije problem poslati potpisani zahtjev.

"Pa vjerojatno da, meni je draže da su ovi naši zagrebački iako o onima tamo ne znam ništa", smatra Marija.

"Pa vjerujem da iz inercije da će veliki dio ostavit", uvjeren je Marko.

Odluka će svakako biti lakša - kada se saznaju i točne cijene plina za nadolazeću sezonu.

