Tomaševiću zabranjeno snimanje bacanja smeća, upitno više od 2000 kazni? "Pozivam sve građane koji su dobili kaznu da uđu u žalbeni postupak"

Što se događa, prati reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović. Kako je rekla, ovo je zaista pokazatelj političkog amaterizma i da su nepripremljeni i nespremni ušli u sve to. I to nije prvi put.

"Da podsjetimo, u prvom pokušaju pala je odluka o obustavi mjere roditelj odgojitelj, nakon toga pala je i odluka o poskupljenju vode, a sada je pao i njegov kapitalni projekt", navodi Ćorić Brunović.

Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba od početka je tvrdio da će se dogoditi upravo ovakvo što.

Kako je Vladanović rekao, odluka Grada Zagreba o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada svakim danom pada sve više i više u vodu.

"Na to nas upućuje i najnovija odluka Agencije za zaštitu osobnih podataka, gdje je Gradu Zagrebu zabranjen uvid i obrada podataka prikupljenih snimanjem pomoću javnih kamera na javnim površinama", rekao je.

Poziva građane da uđu u žalbeni postupak

Upravo zbog tih kamera građanima su stizale kazne, više od 2000 njih.

"Došle su kazne, pozivam sve građane koji su dobili kaznu da uđu u žalbeni postupak gdje će u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja ukazati da su činjenice potpuno pogrešno i nepotpuno utvrđene i da je činjenica skupljena kamerom, videozapisom - prikupljena na nezakonit način", pozvao je Vladanović.

"Cijela ta priča djelovala je kao lijepa bajka. No otpad se mora zbrinuti i moramo se savjesno i odgovorno odnositi prema prirodi, prikupljati i razvrstavati otpad", rekao je.

"No odluka o načinu kakav je on zamislio u praksi se pokazala pogrešnom, građani svakodnevno prigovaraju, boksovi su i dalje skupi, ne provodi se odluka u tom dijelu. Građani ne ugovaraju postavljanje u onoj mjeri kako se to očekivalo i to uzlazi u fazu zatišja i ne znam kako će dalje to biti", istaknuo je Vladanović.

Boksovi su se u početku konstantno najavljivali, Vladanović navodi kako to ide polako te da je jedan dio naručen.

"No to neće za 200 godina biti postavljeno, jednostavno - centar grada će biti postavljen financirano od gradskih sredstava. I to ne onako kako je to bilo zamišljeno, a bilo je zamišljeno do ljeta 17 podzemnih boksova, no to nije sad ni blizu. Jedan ili dva su postavljena i stalo je na kraju", zaključio je Vladanović.

