Slovenija će zatražiti produljenje kontrole na granici s Hrvatskom

Slovenska policija je od 21. listopada zbog neispunjavanja uvjeta odbila ulazak u Sloveniju 291 državljaninu trećih zemalja i zabilježila 54 kaznena djela. Predloženo je da se kontrola granica s Mađarskom i Hrvatskom produlji za 20 dana.

Kako kaže Marko Gašperlin, ravnatelj slovenske Uprave uniformirane policije, radi se o 54 kaznena djela koja se uglavnom odnose na krijumčarenje ljudi, krivotvorene isprave i otkrivena ukradena vozila.

"Obrađeno je 438 prekršaja, uglavnom kršenja Zakona o strancima ili Zakona o nadzoru državne granice. Važan podatak koji govori o učinkovitosti rada policije i opravdanosti uvođenja su mjere koje se provode na temelju ulazaka u šengenskom informacijskom sustavu, kojih je u ovom trenutku bilo čak 187.

Riječ je o prikrivenoj namjenskoj kontroli, tzv. istražnoj kontroli, pozivima nadležnih tijela drugih država sa željom za stjecanjem statusa, zabrani ulaska, prethodno izdavanje odbijajućeg rješenja, oduzimanje predmeta i sl. Uz sve to, tijekom granične kontrole, ostalo je 436 prekršaja koji se uglavnom odnose na sigurnost cestovnog prometa, kao i javni red i mir, nedopušteno oružje i slično", objasnio je, prenosi RTV Slo.

Dodao je da su se kolone na granici zbog kontrola produljile, ali ne značajnije. Naglasio je da je slovenska policija do ponedjeljka obradila 52.506 ilegalnih prelazaka državne granice.

"Prednjače državljani Afganistana, Maroka, Pakistana, Bangladeša, Rusije, od tih 52.500, oko 50.000 ih je na granici s Hrvatskom", naveo je.

Slovenija je kontrolu granica s Hrvatskom i Mađarskom uvela krajem listopada nakon što je Italija uvela kontrolu na slovenskoj granici. Kao razlog navela je prijetnje javnom redu i unutarnjoj sigurnosti u EU, stanje na Bliskom istoku i u Ukrajini te sprječavanje terorizma. Kontrola je uvedena na 20 dana te je već jednom produžena.

"To nije ništa neočekivano, ali evo nemam dojam da je bilo kakvih teškoća bilo na prijelazima granica, ono što je kad se već to dogodilo dobro je da se dogodilo nakon intenzivnog dijela turističke sezone, ali kažem prvenstveno je to uzrokovano ovim terorističkim aktima", kazao je premijer Andrej Plenković nakon što je Slovenija prvi put produžila kontrolu granice za 20 dana.