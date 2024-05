Umag priprema doček Baby Lasagni, gradonačelnik poručio: "On je ponos Umaga, Istre i domovine Hrvatske"

Euforija oko Baby Lasagne i dalje se ne stišava u Hrvatskoj. Ništa drugačije nije niti u Umagu, rodnom mjestu Marka Purišića, koje priprema doček.

Upravo iz istarskog grada javila se Lina Dollar za Dnevnik Nove TV.

U Umagu se bruse oni posljednji detalji, iz Grada su već, nakon Markova ulaska u finale, najavili doček.

"S nestrpljenjem očekujemo njegov dolazak u naš grad. U tišini spremamo doček, prilagodit ćemo se njegovom vremenu. Za dan, dva, tri sigurno ćemo organizirati jedan velebni doček kao što to i zaslužuje. Nadam se da će to biti utorak ili srijeda. Bitno je da se on vrati, imamo razloga da svi slavimo, prema tome zaista je nebitno hoće li biti utorak ili srijeda", rekao je Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Bassanese nije razočaran rezultatom i smatra da je žiri bio pod utjecajem lobista.

"Nisam razočaran, upravo suprotno građani diljem Europe, slušatelji su rekli što misle o Baby Lasagni i on je pobjednik. Pobjednik upravo za te ljude na koje se nije moglo utjecati i koji će i dalje slušati njegovu glazbu. Žiri je naravno rekao svoje, no on je pod utjecajem određenog lobiranja. Mi smo zaista sretni, prije svega zbog njega, a i zbog nas. On je prije svega za nas i sve građane u Hrvatskoj pobjednik", kazao je.

Marko je u Umagu jako dobro poznat, na glavnom trgu ondje već godinama svira.

"Počeo je 2009. ili 2010. godine dok je još bio dijete. U svakom trenutku kad je to moguće angažirali smo ga i nadam se da će se to i dalje događati u drugačijim okolnostima. On pripada ovome gradu i mi smo ponosni što pripada Umagu, županiji Istarskoj i domovini Hrvatskoj", zaključio je Bassanesi.

Na dočeku Baby Lasagne svakako će biti i Dnevnik Nove TV.

