Meteorolog Dnevnika Nove TV objasnio kakav je to opasni fenomen danas pogodio neke dijelove Istre te kako nastaju pijavice

"Downburst je jedan meteorološki fenomen. Relativno se rijetko javlja u Hrvatskoj, povezan je s ovim najjačim, najvećim olujnim oblacima, kumulonimbusima. Svaki taj kumulonimbus ima prilično jake uzlazne i silazne struje i ponekad ta uzlazna struja zna biti toliko jaka da drži u oblaku kišu, tuču, i ne dozvoljava da ona padne dolje.

U jednom trenu počne oblak usisavati u sebe i suhi zrak i dogodi se onda da silazna struja bude iznimno jaka i onda povuče svu ovu kišu i svu ovu tuču prema dolje i onda imamo pojavu, pri tlu, iznimno jakog vjetra. Taj vjetar može biti usporedive brzine skoro kao neki slabiji tornado, ali i vrlo jaku kišu u kratko vrijeme. Imamo i hrvatsko ime za tu pojavu - propad", pojasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

Opisao je i kako nastaju pijavice, koliko su opasne te koja je to energija i brzina?

"Opasne su. Pijavice su ustvari kao mala tornada. Znači jedan vrtložni lijevak zraka koji se spušta također iz olujnog oblaka kumulonimbusa. Nastaju u uvjetima vrlo velike nestabilnosti zraka, znači, kad je pri tlu vrlo toplo, a u visini je hladnije. Moramo imati jako puno vlage u zraku, samim time imamo niske baze oblaka, ili podnice oblaka iz kojih se spušta taj lijevak zraka. Njih je prilično teško prognozirati. Mogu nastati i nad kopnom i nad morem. Češće su kod nas nad morem, a brzine koje postižu mogu jako varirati, od 60, 70, 80 km/h pa čak i 200 km/h", kazao je meteorolog te istaknuo kako najčešće kada prijeđu na kopno one oslabe i ugase se.

Nikola Vikić-Topić, Valentina Baus i Dino Goleš (Foto: DNEVNIK.hr)

Vikić Topić kaže kako zahladnjenje neće potrajti dugo, no dodao je kako će razlika temperature biti do čak 15 stupnjeva u odnosu na prošle dane, no od četvrtka bi ponovno trebala početi rasti jer ljeto još nije gotovo.

Osvrnuo se i na nevrijeme u Sloveniji gdje je padala tuča veličine jajeta, a komentirao je i nevrijeme u Italiji i Španjolskoj. Što je još sve kazao pogledajte u priloženom videu

