Građani ulažu u trezorske zapise: "Interes je otprilike kao i za prošlu emisiju"

Građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, ročnosti od tri mjeseca, moći zaraditi 9 eura i 26 centi, a na onom kojem je dospijeće za godinu dana 35 eura i 12 centi. Upis je moguć sve do 3. lipnja.

"Interes je otprilike kao i za prošlu emsiju, još je uvijek rano, tek je prvi dan, odnosno još je prijepodne. Vidjet ćemo kakav će biti interes do kraja emisije, odnosno do kraja tjedna, do kraja upisnog roka u ponedjeljak", rekla je Gordana Soldo, savjetnica uprave Fine.

"Oko 5 hiljada sam skupio, nek se malo orodi", rekao je Krešimir Jelić.

"Pa upravo sam sada raskinula oročenu štednju na više godina i dobila 4 eura kamate to mi je bilo dovoljno", rekla je za Vijesti Nove TV Rajka Bogdanović koja smatra da je ovo bolji i relativno siguran prinos.