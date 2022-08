Neugodno iznenađenje za dvadesetak obitelji koje žive bez vode u zagrebačkim Sesvetama, o kojima je Dnevnik Nove TV već izvještavao. Više od 20 godina čekaju vodu koja im je trebala biti besplatna, ali nova gradska vlast od njih, kažu nam, za osnovno ljudsko pravo traži 'paprenu' cifru. Više donosi reporterka Matea Ćorić.

Čekali su vodu godinama i onda im je iz grada stigao hladan tuš - za njezino uvođenje moraju dati 20 tisuća kuna.

Vesna Pirinjak, stanovnica Sesveta pita se odakle joj 20 tisuća kuna. K tomu joj je kuća, dodaje, stradala u potresu, a obnova još nije ni krenula. "Što bih trebala? Podići kredit, a ni kuće nemam?!", kazala je.

Kako nemaju ni vode, oslanjaju se na bunare dok i oni ne presuše. Zahtjev za priključak na vodu predali su još prošle godine kada je on bio besplatan. Naknadno je to ukinuo gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ljubica i Ratko Ćuća također upozoravaju da je riječ o ogromnom iznosu. "Pa to je mojih 10 mirovina. Mi smo umirovljenici, stoga je takva cifra za nas neostvariva", rekao je Ratko te se požalio i na to da je ovo ljeto bilo toliko vruće da se nije imalo vode za oprati. "Oni to ne razumiju. Neka se stave u naš položaj", poručio je.

"Cifre su abnormalne"

Iz Vodoopskrbe i odvodnje odgovaraju da oni koji su predali zahtjev i zadovoljili sve uvjete dok je priključak bio besplatan imaju pravo na potporu Grada.

Zašto im je onda rečeno da moraju platiti, pita se i Bernarda i kaže da troškovnik koji su dobili nema nikakvog smisla. "Cifre su da glava zaboli. Abnormalne", požalila se.

Voda je, kaže, slavinom trebala teći već krajem prošle godine. Hidrostanica je tu, ali godina dana nije bila dovoljna da ih priključe.

Najveći paradoks u ovoj cijeloj situaciji nije taj što je 21. stoljeće i što žive u metropoli već je najveći paradoks je što žive pored vodenog parka, a vode nemaju.

