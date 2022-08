Nevjerojatni higijenski uvjeti na Banovini, 80-godišnjak deset dana kopa u potrazi za puknutom cijevi. Drugi se bez klime, vode i WC-a u kontejneru, kupa u kanti vode.

Kad je ekipi Dnevnika Nove TV rečeno da čovjek u kontejneru nema vode, nitko nije očekivao da će 80-godišnjaka naći kako prekopava hektar livade u potrazi za puknutom cijevi.

"Ovo sam teško iskopao, ja se presvlačim i objesim gore, dok se preznojim uzimam i tako", priča Dragan iz naselja Ravno Rašće pored Gline.

Negdje između bunara i kuće pukla je cijev. Bio je u općini, nitko mu nije pomogao.

"Sporno je negdje oko oraha, može biti da su žile stisnule cijev i da je pukla. To je ukopano, ali moram cijelu liniju prekopati, je se ufam da bi ovo prošlo ako provučem žicu do dolje", objašnjava.

Vodu za ovce dovezli su mu vatrogasci. No on se ne može okupati, pa kaže kako već deset dana to ne čini, a ni rijeka nema u blizini.

"Mladi će otići, stari će umrijeti"

Milorad se ljeti polijeva. Zimi se ne pere po mjesec, dva.

"Evo ovako zagrabim vode, ali malo da se ugrije na suncu, tu sa bunara uzmem, ali nije za piće", pokazuje.

Po pitku vodu ide biciklom u Glinu. Pomaže mu Stjepan jer, kaže, vidi u kakvoj je situaciji. Dogradonačelnica Gline kaže kako su 40 posto problema na Banovini rješavali senzibilni ljudi.

"To je ono što je išlo samo preko nas, da ne govorim što su ljudi sami", ispričala je u razgovoru s novinarkom Dnevnika Nove TV Barbarom Goljom. Dodaje kako ne zna gdje su milijarde iz EU koje je država dobila. U kontejneru se ne može biti 17 mjeseci nakon potresa, a na kuće će se izgleda svi načekati.

"Ako će obnova trajati deset godina, ja mislim da će se ovdje prepoloviti broj stanovnika, mladi će otići, stari će umrijeti", kazala je Branka Bakšić Mitić.

"E tako je, jadni smo mi", zaključio je Dragan.

