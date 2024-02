Gradi se novi ulaz u Split, ići će preko Kaštela, a građani upozoravaju: "Toliko ljudi će ginuti"

Kineska tvrtka koja je izgradila Pelješki most uvedena je u posao na prometnici koja će povezati autocestu kod izlaza Vučevica i magistralu u Kaštelima tunelom kroz Kozjak. Početak je to projekta koji se najavljuje kao novi ulaz u Split. Za prvu fazu osigurana su 93 milijuna eura, a u drugoj slijedi most prema Splitu. Ministru Olegu Butkoviću dio građana izrazio je nezadovoljstvo dionicom, jer tvrde kako će se promet umjesto najkraćom trasom slijevati u ionako preopterećene prometnice u Kaštelima.

"Ovo nije ulaz u grad Split ovo je ulaz u grad Kaštela sa 60 tisuća stanovnika momentalno. Toliko zagušenje će bit prometa. Toliko ljudi će ginuti, kao što i gine. Toliko će se devastirati priroda i sve to skupa", rekao je Teo Kapov, stanovnik Kaštela.

"Ako je sve to napravljeno u zakonskoj proceduri, gdje su građani imali pravo reagirati, to je konačno usvojeno na razinama na kojima je trebalo usvojiti. Mi nećemo danas otvarati pitanje trasa", komentirao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

