Hoće li se uvesti seksualni odgoj u škole? "Rizično ponašanje je visoko, neugodno im je priznati da neke stvari rade..."

Ulica ili učiteljica, svećenik ili nastavnik, na nastavi ili na grešakama. Ovim plakatima po gradu Zagrebu, udruga CESI poručuje da nije dovoljno dobro kako i od koga mladi danas uče o seksu. Zato traže od grada Zagreba da uvede seksualni odgoj u škole.

"Mislim da je ovo što smo mi radili dovoljno za te godine", smatra Borna iz Zagreba.

"Malo se to na biologiji radi, ali to je to. Trebalo bi malo više, danas su sve naprednija djeca, pa treba i to unaprijediti", rekla je Anja novinarki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk.

Da nedostaje znanja pokazuju i istraživanja. "Dva kondoma dvostruka su zaštita, a žena mjesečno proizvodi 2000 jajnih stanica". To su samo neke od izjava koje pokazuju kakvo je znanje mladih.

"Znanja vezana uz recimo emocionalne aspekte seksualnosti, uz rodnu ravnopravnost, uz veze, uz kontracepciju. Imamo podatak da se te teme u zagrebačkim školama obrađuju kroz jedan sat godišnje", objasnila je stručna suradnica udruge CESI Nataša Bijelić.

Još uvijek je visoko i rizično ponašanje koje dovodi do spolnih bolesti, neželjene trudnoće, ali i seksualnog nasilja.

"Jednostavno im je neugodno priznati da neke stvari rade pod prisilom. Upravo je sveobuhvatna edukacija onaj moment koji može mladoj osobi ukazati da je netko sili na ovo ili sili na ono", smatra specijalistica ginekologije Jasenka Grujić.

Posebno su ranjivi na internetu. Zato 40 posto mladih želi znati više o seksu.

"Postoji sve veća potreba za educiranjem o seksualnosti u online svijetu i o onome što je zdrav odnos, zdrava ponašanja, a što predstavlja nekakve rizike", kaže socijalna radnica u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu Tea Čičić.

Iz Grada Zagreba poručuju da planiraju seksualni odgoj u školama.

"Grad Zagreb u ovom trenutku priprema dizajn takvog programa gdje ćemo prije ljeta izaći sa konkretnim prijedlogom", rekao je pročelnik za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba Luka Juroš.

No kada će točno seksualni odgoj u škole, što će se učiti i ključno - tko će ga predavati, još nije poznato.

