Grad Zagreb objavio natječaj za Advent: Otkrili jednu novost i cijene naknada

Natječaj, objavljen u petak, otvoren je za sve zainteresirane ponuditelje, izuzev za Turističku zajednicu grada Zagreba (TZGZ), kojoj se prijave podnose po ishođenju dozvole za korištenje površine, napominju iz Grada Zagreba. Advent Zagreb 2024 počet će 30. studenog 2024. i trajati do 7. siječnja 2025., a sve lokacije će moći raditi i nekoliko dana prije službenog otvorenja u tzv. razdoblju zagrijavanja ("warm up") odnosno od 27. do 29. studenoga.

"Svrha je omogućiti pružanje usluga nekoliko dana prije službenog početka Adventa kao priprema za rad tijekom Adventa. Nakon svečanog otvorenja u subotu 30. prosinca, lokacije će zasjati u punom sjaju te će početi koncerti i drugi programi", najavljuju iz Grada Zagreba.

Kao novost ovogodišnjeg Adventa iznose događanja na tržnici Dolac, za što će također biti objavljen, ali zaseban natječaj, a iz Grada Zagreba podsjećaju i da se kao i za Advent 2023 sve organizira u koordinaciji Grada Zagreba, TZGZ-a i JU Priroda Grada Zagreba.

U natječaju koji se odnosi na dio za organiziranje božićnih manifestacija predviđene su lokacije - Trg Josipa bana Jelačića, Europski trg-Ulica Augusta Cesarca, Vlaška ulica–pješačka zona, a u gradskim četvrtima lokacije Maksimir-Kvaternikov trg, Trešnjevka sjever-Trg Krešimira Ćosića, Trešnjevka jug-Palinovečka ulica, Stenjevec-Trg Ivana Kukuljevića, Podsusused-Vrapče-Park 101. brigade Hrvatske vojske, Gornja Dubrava-Park dubravskih branitelja, Sesvete-Trg Dragutina Domjanića/Ninska ulica, Novi Zagreb-istok-Trg Ivana Meštrovića, Novi Zagreb-zapad-Trg Ane Rukavine, Podsljeme-Žičara te Brezovica-kod igrališta.

Advent u Zagrebu - 17 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Te će se lokacije dodjeljivati na temelju najbolje ocijenjenog cjelokupnog programa manifestacije, a sukladno kriterijima propisanim u javnom natječaju, među kojima je i da ponuditelji daju jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 posto ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene, što ovisi o lokaciji, površini i broju pokretnih naprava za lokaciju za koju se prijavljuju, a čiji se iznosi kreću od oko 1.800 do blizu 7.000 eura.

I za ponuditelje koji žele sudjelovati u prigodnoj prodaji i nuditi ugostiteljske usluge na predviđenim lokacijama Trg bana Josipa Jelačića (zapadno od Sata), Gajeva i Bogovićeva ulica, natječaj traje do 25. svibnja, ali će se, kako stoji na web stranicama Grada Zagreba, te lokacije za te usluge 'dodijeliti' na temelju nadmetanja, odnosno najpovoljnije ponude.

Pritom je početni iznos jednokratne naknade za prigodnu prodaju 400 eura, a zakupnina dnevno po metru kvadratnom 2,65 eura, dok je za ugostiteljske usluge u tom dijelu natječaja za te lokacije početni iznos jednokratne naknade, ovisno o lokaciji, 2.000 i 4.000 eura, a zakupnina dnevno po metru kvadratnom 5,31 euro.

Advent u Zagrebu - 18 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Te ponude će se javno otvarati 4. lipnja 2024. s početkom u 9 sati na lokaciji Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27., čemu mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Uz to, dodijelit će i koncesijska odobrenja za organizaciju i provedbu prigodnog božićnog i ovogodišnjeg programa i obavljanja prigodne trgovačke i ugostiteljske djelatnosti u parkovima, i to na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac), u parku na Trgu Josipa Jurja Strossmayera te u parku na Trgu kralja Tomislava (Tomislavac), a kao i prijašnjih godine tko želi može se prijaviti i za potporu u TZGZ-u.